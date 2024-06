Joanna Kurowska tłumaczy się z „selfie” na pogrzebie. „Jak damy swoją twarz, to ktoś kliknie”

Ernest Bryll, polski pisarz, poeta, autor tekstów piosenek, tłumacz i krytyk filmowy, zmarł w marcu tego roku, w wieku 89 lat. Został pochowany na Nowym cmentarzu na Służewie w Warszawie, a w jego uroczystościach pogrzebowych udział brała rzesza znanych osób. Jedną z nich była 59-letnia Joanna Kurowska, aktorka, znana między innymi z takich produkcji, jak „Graczykowie, czyli Buła i spóła” czy „Rodzina zastępcza plus”.

Po pogrzebie poety aktorka zamieściła w sieci zbitkę zdjęć – jedno przedstawiające miejsce pochówku Ernesta Brylla, drugie jej twarz, zasłoniętą kwiatami.

„Pożegnaliśmy dzisiaj Ernesta Bryla. Zawsze jest smutno kiedy umiera poeta” – przekazała w opisie fotek. „Nigdy nie jest się gotowym na to. Było dużo ludzi. Długi kondukt wił się niczym czarny welon starej wdowy, aż chciało się zapytać ZA CZYM KOLEJKA TA STOI” – stwierdziła.

Internautów oburzyło, że aktorka wstawiła do internetu zdjęcie z pogrzebu. „Bardziej efektowne selfie byłoby przy trumnie”; „Selfik na trumną, pani zachowanie jest żenujące, wstyd”; „Zdjęcie typu selfie na pogrzebie to jest już szczyt gdzie podziała ludzka przyzwoitość?”; „Zdjęcie z twarzą – bez komentarza!” – pisali internauci w komentarzach.

Joanna Kurowska tłumaczy się z „selfie” na pogrzebie. „Nikt nie jest tym zainteresowany”

Teraz artystka zapytana o hejt w rozmowie z Pomponikiem stwierdziła, że jeżeli nie wstawiłaby tego zdjęcia, nikt by w ten post nie kliknął.

– Jeżeli nie wstawimy swojego zdjęcia, nikt nie kliknie. I nikt nie pamięta już o Erneście Bryllu. Wielkim poecie (...). Jeżeli nie damy swojej gęby, to nikt nie jest tym zainteresowany – powiedziała.

Artystka przekonywała też, że ona sama nie potrzebuje się pokazywać, a robiła to tylko dla „mistrza”. – Popatrzy: jakiś smutny pogrzeb, jakiś smutny wieniec, o jakimś człowieku, o którym nie wiemy do końca, kto to jest, a jak damy swoją twarz, to ktoś kliknie. O to chodzi. Przecież mnie już jest tyle w mediach, mam premierę za premierą (...) Nie muszę się pokazywać, ja to robię dla mistrza, żeby on był widoczny – uważa Kurowska.

