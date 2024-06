„Górale Podhalańscy masowo poparli Konfederację”. Gorzki wpis reżysera „Białej odwagi”

Wyniki wyborów do Europalamentu to dziś temat numer jeden w Polsce. Przypomnijmy, największy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska (37,06 proc.). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,16 proc., a podium zamykała Konfederacja, którą poparło 12,08 proc. wyborców. Na kolejnych miejscach uplasowały się Trzecia Droga (6,91 proc.) i Lewica (6,3 proc.).

Trzecie miejsce Konfederacji w wyborach, wywołało lawinę komentarzy. Tymczasem Krzysztof Bosak, lider ugrupowania, mówił na konferencji prasowej, że to „pokaz prawdziwego zjednoczenie ideowej prawicy”.

– Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie wygrywać z poprawnymi politycznie przeciwnikami, nie rezygnując z naszego programu. Najwięcej w historii polskich kampanii politycznych powiedzieliśmy krytycznych rzeczy o UE i wyborcy to nagrodzili, że chcą tej ideowości i bezkompromisowości. I dostaną to w naszej delegacji do PE – przekonywał polityk.

Reżyser „Białej odwagi” pisze o wynikach wyborów. „Górale poparli Konfederację”

Gorzki wpis w sprawie wysokiego wyniku Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego dodał teraz w swoich mediach społecznościowych Marcin Koszałka.

„Górale Podhalańscy masowo poparli Konfederację, która w tym rejonie wygrała wybory” – napisał reżyser. „Wydaje się, że temat poruszony w Pańskim filmie nadal aktualny” – odpisał Koszałce jeden z internautów. „Niestety ale można było się tego spodziewać” – napisał kolejny.

Przypomnijmy, Marcin Koszałka w marcu 2024 roku zaprezentował swój film „Biała odwaga”, który budził skrajne emocje jeszcze przed premierą. Tematem przewodnim produkcji była kolaboracja górali z nazistami. Film opowiada o końcówce lat 30. na Podhalu i Jędrku, który po zawirowaniach miłosnych porzuca rodzinne strony, aby zukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy. Na swojej drodze spotyka niemieckiego naukowca i alpinistę Wolframa, który głosi teorię, w myśl której Górale pochodzą od starogermańskiego plemienia pragotów.

Gdy wybucha wojna, Niemcy oferują mieszkańcom Podhala współpracę, a przekonany przez Wolframa Jędrek, mając nadzieję na odzyskanie ukochanej i ocalenie swojej społeczności przed wojenną zagładą, podejmuje współpracę.

