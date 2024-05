Natalia Janoszek imprezowała ze znanym hollywoodzkim aktorem w Cannes

Natalia Janoszek od kilku dni zamieszcza w sieci posty prosto z Festiwalu Filmowego w Cannes. Teraz zamieściła fotkę z Kevinem Costnerem, o którym głośno jest w kontekście jego nowego filmu „Horyzont: Rozdział I”. Hollywoodzki amant otrzymał w weekend kilkuminutową owację na stojąco. Polska gwiazda nie ukrywała, że jest oczarowana Costnerem.

„To była absolutna przyjemność, by uczestniczyć w premierze filmu »Horyzont« na Festiwalu w Cannes i afterparty z Kevinem Costnerem. Tak skromny i niesamowity człowiek” – napisała Natalia Janoszek pod wrzuconą fotką z aktorem.

Kevin Coster wzruszony w Cannes. Otrzymał 7-minutową owację na stojąco

W niedzielę 19 maja Kevin Costner otrzymał 7-minutową owację na stojąco w Cannes po premierze jego najnowszego westernu „Horyzont: Rozdział I” (ang. „Horizon: An American Saga”). Aktor był widocznie wzruszony, podczas gdy publika biła brawo i krzyczała: „Kevin! Kevin! Kevin!”. Podczas swojej przemowy aktor i reżyser dziękował widowni i obiecał trzy kolejne części filmu. Kontynuacja sagi ma pojawić się już w sierpiu tego roku.

– Przykro mi, że musieliście tak długo klaskać, żebym zrozumiał, że powinienem się odezwać – stwierdził. – Tacy świetni ludzie, taki świetny moment, nie tylko dla mnie, ale też dla wielu aktorów, którzy brali w tym ze mną udział, ktorzy wierzyli we mnie i moją pracę. To zabawna kariera i cieszę się, że to ją wybrałem. Nie ma takiego miejsca, jak to. Nigdy tego nie zapomnę, podobnie jak moje dzieci – dodali.

„Horyzont. Rozdział I”. O czym jest nowy film Kevina Costnera?

Kevin Costner ma na świecie miliony fanów. Znany jest nie tylko z klasyków takich jak „Tańczący z wilkami”, „JFK”, „Bodyguard” czy „List w butelce”, ale także z wielkiego hitu serialowego „Yellowstone”, który oglądać możemy w Polsce na Netflix. Aktor wyreżyserował także kilka swoich filmów, a teraz, w wieku 69 lat postanowił wziąć na warsztat westerny.

„Tysiące marzycieli, poszukiwaczy lepszego jutra, przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych z nadzieją na znalezienie swojego miejsca na Ziemi. Narażeni na ataki rdzennych mieszkańców, broniących swojej ziemi i napaści bandytów szukających łatwego łupu, mierzą się z własnymi słabościami i gniewem natury w drodze ku wymarzonemu celowi. W kraju rozdartym krwawą wojną secesyjną krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Tylko nieliczni z nich dotrą do szczęśliwego kresu tej wielkiej wędrówki” – brzmi opis filmu „Horyzont. Rozdział I”.

Oprócz Kevina Costnera w obsadzie produkcji pojawią się między innymi Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone czy Giovanni Ribisi.

Film „Horyzont. Rozdział I” zadebituje w polskich kinach już 28 czerwca. Jego druga część premierowo pojawi się w nich już niecałe dwa miesiące później – 16 czerwca.

