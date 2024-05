Tak „Królowa życia” ubrała się na komunię. „Chciałbym widzieć minę księdza”

Monikę Chwajoł znamy jako jedną z „Królowych życia”. Teraz przedstawa się jako wokalistka i TikTokerka. Ma sporo fanów – na Instagramie jej profil śledzi ponad 320 tysięcy ludzi, z którymi na bieżąco celebrytka dzieli się swoim życiem. Wśród fotek zamieszczanych w mediach społecznościowych, możemy między innymi znaleźć sesję Chwajoł z Danutą Martyniuk, prywatnie jej bliską przyjaciółką.

I chociaż celebrytka często zamieszcza fotki w ekstrawaganckich stylizacjach, to jeden z jej ostatnich modowych wyborów szczególnie nie przypadł do gustu internautom i wywołał całą lawinę komentarzy, przyciągając na jej profil osoby, które nawet jej wcześniej nie kojarzyły.

Tak Monika Chwajoł ubrała się na komunię

W poniedziałek 13 maja Monika Chwajoł zamieściła zdjęcia z sesji komunijnej. „Cudownie spędzony dzień z rodziną podczas Pierwszej Komunii Świętej Mai. jak zawsze było pięknie, wesoło i w gronie najbliższych” – napisała.

Na fotkach widać, że Chwajoł ma na sobie jasny komplet, składający się ze spodni i marynarki w kwiaty. Górną cześć jej garderoby stanowi koronkowa bluzka z dużym dekoltem. I to właśnie ten szczegół wzbudził ogromne kontrowersje w sieci.

„Komunia Święta to skromna uroczystość, a kościół to nie burdel”; „Chciałbym widzieć minę księdza”; „Dekolt dekoltem,lecz tu widać bieliznę,a wypadałoby raczej bluzeczkę czy gładkie body założyć no i szacunek do dzieciaka”; „Lans z dekoltem na komunię” -pisali ludzie pod postem.

„Królowa życia” odpowiada na hejt. „Możesz mnie podziwiać”

W odpowiedzi Chwajoł postanowiła nagrać wideo w tej stylizacji, na którym wysyła „buziaka” internautom. „Krytykuj mnie kiedy będziesz na moim poziomie. Póki co, to możesz podziwiać” – stwierdziła.

„To nie jest kwestia gustu, tylko kultury. Ubiór jest świetny i wraz z zawartością wygląda obłędnie, ale do kościoła po prostu nie wypada”; „Klasy się nie kupi za żadne pieniądze”; „Czyli na jakim poziomie?” – odpisali jej internauci.

Galeria:

„Królowa życia” tak ubrała się na komunię. W sieci burzaCzytaj też:

Zofia Zborowska pokazała swój brzuch po ciąży. „Nie znika tak szybko”Czytaj też:

Ania Bardowska z „Rolnik szuka żony” jest modną mamą. Jej stylówki budzą zachwyt