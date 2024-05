Zenek Martyniuk pomoże sprzedawcom z Marywilskiej 44. Szczera deklaracja artysty disco polo

W nocy z soboty 11 na niedzielę 12 maja doszczętnie spłonęło centrum handlowe Marywilska 44 w Warszawie. W obiekcie znajdowało się około 1400 sklepów, które prowadzili kupcy wielu narodowości. Na szczęście w zdarzeniu nie ucierpiał żaden człowiek, jednak pożar jest tragedią dla wielu osób prowadzących własne działalności na terenie obiektu, którzy stracili dorobek życia ale też źródło utrzymania.

W sprawie wszczęte zostało śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Służby nie wykluczają, że mogło dojść do podpalenia. Jak zauważyła straż pożarna – to dziwna sytuacja, że pożarem objęta została od razu bardzo duża powierzchnia.

Marywilska 44 była nie tylko miejscem zakupów, ale też różne wydarzenia – kino samochodowe, wystawy edukacyjne czy festiwale muzyki disco polo. Na terenie hali często występował lider zespołu Akcent Zenek Martyniuk, a wideo z jego koncertów znaleźć można choćby w serwisie YouTube.

Zenek Martyniuk deklaruje pomoc sprzedawcom z Marywilskiej

Teraz artysta zadeklarował, że jeżeli zostanie zorganizowany koncert na rzecz poszkodowanych przez pożar ludzi, bez zastanowienia chwyci za mikrofon.

– Jeżeli coś trzeba będzie pomóc, jeśli trzeba będzie zagrać charytatywny koncert, to ja też na pewno się przyłączę. Z miłą chęcią zagrałbym, jeżeli tylko nie będzie to kolidowało z naszymi już wcześniej ustawionymi koncertami. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, to na pewno chętnie się zmobilizujemy i zagramy – zadeklarował w rozmowie z Plejadą.

Martyniuk bardzo dobrze wspomina swoje występy na Marywilskiej. – Między tymi halami była zawsze bardzo profesjonalnie wystawiona scena. Bardzo fajni organizatorzy, wszystko — jeżeli chodzi o nagłośnienie i tak dalej — było zorganizowane, dopięte na ostatni guzik – powiedział.

Czytaj też:

Syn Justyny Steczkowskiej: To trochę dziwne, że chcemy pozwolić dzieciom kupować tabletkę „dzień po”Czytaj też:

„Dagmara Patusiara”. Skiba ostro komentuje aferę z Kaźmierską i uderza w Polaków