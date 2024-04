Gwiazda „Chłopaków do wzięcia” stara się o pracę w TVP. Chce być pogodynką

Przed laty Alexandra Natalie Boykow, jeszcze jako Maciej, wzięła ze swoim bratem bliźniakiem Ademem udział w „Chłopakach do wzięcia”, gdzie zyskała rozpoznawalność. Maciej w trakcie show zmieniał się, aż w końcu przedstawiono go jako Alexa.

Alex po występie w „Chłopakach do wzięcia” próbował swoich sił w innych programach – oglądać mogliśmy go w „X-Factor” czy „Mam Talent”. W końcu trafił do „Sekretów chirurgii”, gdzie starał się o zabieg femnizacji twarzy. Doktor Krzysztof Potocki poinformował go jednak, że tego typu operacje przeprowadza się u osób, które są zakwalifikowane do zmiany płci. Wtedy uczestnik „Chłopaków do wzięcia” zdecydował się poddać terapii hormonalnej.

Dziś Alex przedstawia się jako Alexandra Natalie Boykow i znów głośno zrobiło się o niej w kontekście wyborów samorządowych. Kandydowała do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Po wyborach dziękowała za oddane na nią głosy, a ponieważ nie zdobyła mandatu, postanowiła najwyraźniej obrać nową ścieżkę kariery.

Gwiazda „Chłopaków do wzięcia” chce dostać pracę w TVP. Wymienia, co może robić

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Boykow przekazała, że zgłosiła swoją rekrutację do Telewizji Polskiej.

„Jest takie przysłowie: »JEŚLI GÓRA NIE CHCE PRZYJŚĆ DO MAHOMETA, TO MAHOMET PÓJDZIE DO GÓRY«. ZGŁOSIŁAM SWOJĄ REKRUTACJĘ DO TVP” – napisała. „Postanowiłam zdobyć Państwa zaufanie poprzez pracę w telewizji. Dziennikarzom jest łatwiej startować w wyborach, ponieważ są znani przez widzów. Nie liczę, że dostanę się do pracy w telewizji, ale chcę spróbować swoich sił przed kamerami. Rola »pogodynki« lub prowadzenie jakiegoś programu odpowiadałoby mi. Liczę na Państwa wsparcie” – napisała.

Alexandra Natalie Boykow dodała także, że jeżeli uda jej się dostać pracę w TVP, będzie mogła zrealizować swoje marzenie – otworzyć fundację dla bezdomnych kotów i zachęcać do adopcji zwierząt.

