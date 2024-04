Stanisława Ryster odmówiła transportu do szpitala. Tak wyglądały jej ostatnie chwile

Stanisława Ryster zmarła 27 marca w wieku 82 lat, a jej pogrzeb odbył się 10 kwietnia na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Podczas uroczystości zgromadzeni mogli usłyszeć przebój „My Way” Franka Sinatry. Córka gwiazdy przyznała, w nawiązaniu do piosenki, że jej mama żyła na własnych zasadach.

– Mama żyła po swojemu, tak jak chciała. Była samodzielna, samowystarczalna. I sama też podejmowała decyzje przez całe życie – podkreśliła. Wyjawiła także, że Stanisława Ryster nie zgodziła się na przewiezienie do szpitala. – Mogę powiedzieć, że aż do końca, bo nawet teraz, niedawno podjęła decyzję i podpisała odmowę transportu do szpitala – dodała.

Według córki gwiazdy, Stanisława Ryster zawsze starała się żyć według sentencji „carpe diem” czyli „chwytaj dzień”, a takie cechy, jak zawiść czy zazdrość, były jej obce. – Mama była bardzo ciekawa życia, zawsze interesowała się tym, co dzieje się na świecie. I pamiętam, że ubolewała nad tym, że przyjdzie taki moment, iż już nie będzie wiedziała, co się dzieje i jakie są losy świata – zdradziła kobieta.

Kim była Stanisława Ryster?

Stanisława Ryster urodziła się 2 maja 1942 roku we Lwowie. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach, a później studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w telewizji rozpoczęła w 1966 roku, prowadząc na początku programy i teleturnieje młodzieżowe.

Ryster jest uważana za legendę polskiej telewizji, głównie za sprawą kultowego teleturnieju „Wielka gra”, który prowadziła od 1975 do 2006 roku. Był to pierwszy format w Polsce na zagranicznej licencji, który przyciągał przed telewizory tłumy. Sprawdzał wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny, do której gracz musiał się przygotować. Jego uczestnicy często byli zawodowcami, którzy wielokrotnie wygrywali.