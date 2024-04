Marianna Schreiber idzie do wojska. Pokazała, jak przygotowuje się do służby

W mediach co jakiś czas jest głośno o kolejnych pomysłach Marianny Schreiber. Żona polityka PiS-u m.in. założyła własną partię (z której została wyrzucona), walczyła w Clout MMA, odbyła dobrowolną służbę wojskową, a ponad to wychowuje córkę i jest niezwykle aktywna w sieci. Teraz celebrytka dodatkowo relacjonuje, jak wyglądają przygotowania do jej powrotu do wojska.

Marianna Schreiber wraca do wojska

W zeszłym roku Marianna Schreiber zdecydowała się na dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Odbyła ją od 20 lutego do 18 marca 2023 roku, a następnie udzieliła „Super Expressowi” wywiadu, w którym opowiedziała o zajęciach na poligonie i wojskowym rygorze.

– Traktowałam to i traktuję poważnie. Wojsko to nie miejsce na żarty. (...) Chciałam dotrwać do końca, ale zakładałam, że może mi się to jednak nie udać. Ja nie byłam tak silna. To dzięki wojsku jestem silna – fizycznie i psychicznie. (...) Wojsko jakby mnie na nowo ukształtowało. Z każdym dniem zmieniał się tam mój charakter, przekraczałam swoje własne granice, zmieniałam spojrzenie na świat. (...) Wyszłam z wojska jako inny, lepszy człowiek, mam inne podejście do wielu spraw. Wojsko zmieniło mój charakter. Ukształtowało mnie – mówiła wówczas Marianna Schreiber.

Celebrytka zdradziła, że złożyła dokumenty do wojska i będzie przechodziła postępowanie kwalifikacyjne, którego wyniki pozna w kwietniu tego roku. To, że wraca na poligon Marianna Schreiber ujawniła jednak już w marcu, kiedy media obiegła informacja o jej rozstaniu z mężem. Teraz 31-latka podzieliła się przemyśleniami na temat zbliżającej się służby i na Instagramie odpowiedziała na pytania internautów.

Marianna Schreiber została zapytana m.in. o to, czy na czas pobytu w wojsku zrezygnuje z aktywności w mediach społecznościowych. „Wojsko to kwestia mojego patriotyzmu, honoru i dumy z bycia Polką. Naturalne, że być może pewne aktywności w social mediach będę musiała ograniczyć, ale jestem tego świadoma i godzę się na to. Oczywiście, jeśli chodzi o samo szkolenie, to nic bez zgody jednostki nie będę udostępniała” — zaznaczyła żona polityka PiS.

Ujawniła też, że tym razem w wojsku spędzi osiem dni, a w tym czasie jej córką będzie zajmować się babcia. „Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie odczuwam pewnego stresu. (...) Ale wiem, że wszystko to, co robię, służy większemu celowi i jestem szczęśliwa, że dzięki temu szkoleniu będę mogła je zrealizować” — stwierdziła i dodała, że w związku ze szkoleniem wojskowym musi zmienić nieco swój wygląd.

„Będę zdejmowała rzęsy, będę miała jeszcze krótsze paznokcie (jak do walki) bez żadnych wzorków, związane włosy” — podkreśliła Marianna Schreiber, pokazując zdjęcie obciętych paznokci.

