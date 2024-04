Kayah: Wychowałam się w rodzinie bardzo emocjonalnych kobiet

Jednym z najbardziej pamiętnych momentów w karierze Kayah był rok 1999, kiedy to nawiązała współpracę z renomowanym muzykiem bałkańskim Goranem Bregovicem. Ich album „Kayah & Bregović” przyniósł szereg niezapomnianych utworów, takich jak „Prawy do lewego” czy „Nie ma, nie ma Ciebie”. Ten niezwykły mariaż etnicznych dźwięków z wyjątkowym głosem artystki trafił do serc wielu słuchaczy.

Cuda Kayaxu

Po sukcesie tej współpracy Kayah postanowiła skoncentrować się na własnej wytwórni muzycznej, Kayax, gdzie nie tylko wydawała własne płyty, ale także wspierała młodych utalentowanych artystów. Pod jej skrzydłami wyrosły takie gwiazdy jak Daria Zawiałow, czy Krzysztof Zalewski.

Założeniem wytwórni było wypromowanie młodych artystów, którzy w swojej twórczości stawiają na jakość i nietuzinkowe brzmienie. Przez lata pod skrzydła wytwórni trafili najpopularniejsi artyści polskiej sceny, jak Brodka, Mrozu, Julia Wieniawa czy Sarsa. Wśród nich nie brakuje także ikon, jak chociażby Urszuli Dudziak, czy Nosowskiej.

Wraz z początkiem 2024 roku artystka wydała oświadczenie, w którym poinformowała o swojej rezygnacji ze współpracy z wytwórnią.

Album doskonały

Muzyczne dokonania Kayah są bezdyskusyjne. W jej dorobku znajdują się utwory, które w ogóle się nie starzeją. Miłośnicy muzyki nie mogli przejść obojętnie wokół płyty „Transoriental Orchestra” z 2013 roku. To nie tylko album muzyczny, ale również podróż przez historię i kulturę, jak również hołd dla tradycji i dziedzictwa. To dziesiąty album w dorobku artystycznym Kayah, noszący podtytuł „In memory of Rav Berg”.

Geneza tego projektu jest równie fascynująca, co sam album. Wszystko zaczęło się zaproszenia Kayah do udziału w Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. To właśnie tam narodził się pomysł na stworzenie Transoriental Orchestra, międzynarodowego projektu muzycznego, który miał ukazać bogactwo i różnorodność kultury żydowskie. Przy tym projekcie artystka współpracowała z kompozytorem i producentem Atanasem Valkovem, który wraz z nią wybrał muzyków o różnym pochodzeniu – polskim, ukraińskim i irańskim. Na płycie znajdują się pieśni żydowskie z różnych regionów Europy i Bliskiego Wschodu.

W stronę młodych

W ostatnich latach widzimy coraz więcej kolaboracji Kayah z młodymi artystami, co przynosi świeże spojrzenie na polską scenę muzyczną. Jej współpraca z młodymi talentami, takimi jak Viki Gabor, zawsze kończy się hitem docenianym zarówno przez słuchaczy, jak i rozgłośnie radiowe.

Kopozycja odniosła wiele sukcesów, w tym wzięła udział w konkursie OGAE Song Contest 2020. Utwór znalazł również miejsce na kilkunastu polskich składankach muzycznych.

Kayah laureatką nagrody ShEO 2022

Redakcja „Wprost” w 2022 roku nagrodziła Kayah statuetką ShEO w kategorii Promotorka Kultury.

– „Supermenka”, „Testosteron”, „Ramię w ramię”, „Królestwo kobiet” – było tego naprawdę sporo. Chyba miałam po prostu to szczęście, że wychowałam się w rodzinie bardzo emocjonalnych kobiet. Kobiet nie zawsze do końca szczęśliwych, ale bardzo kobiecych, oddanych, lojalnych, wiernych. To one dały mi przykład cudownego modelu kobiety, a jednocześnie bardzo silnej, niedającej się przeciwieństwom losu. Cóż, nie miały tyle szczęścia co ja. W dawnych czasach przedsiębiorczość i możliwości kobiet były bardzo ograniczone. Myślę, że jesteśmy szczęściarzami i patrzę z wielką radością na nowe pokolenia. Już teraz, w bardzo młodym wieku, mają świadomość, że siłą jest zjednoczenie i w jedności jest siła. I jeżeli mam w tym, chociaż ociupinkę udziału, np. kiedy małe dziewczynki śpiewają „Ramię w ramię”, i jeśli to jest w stanie zmienić oblicze naszej przyszłości, to jestem losowi bardzo wdzięczna – podkreśliła Kayah podczas gali Sheo Awards 2022.

Nowe projekty

Tak już jest, że słuchacze lubią to, co znają. Dlatego też artystka w 2024 roku zapowiedziała jubileuszową trasę koncertową duetu Kayah & Bregović. Fakt ten w pewnym stopniu podzielił publiczność ze względu na poglądy polityczne Bregovicia, jednak uwielbienie dla pracy artystycznej tej dwójki przyciągnie wielu zainteresowanych. Koncerty mają odbyć się we wrześniu, w Gdańsku/Spocie, Gliwicach i Warszawie.



