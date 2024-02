Były dziennikarz TVP Info tworzy kanał na YouTube. „Nie stoi za nami żadna grupa polityczna”

„Po 11 latach pracy w dwóch ogólnopolskich telewizjach postawiłem wszystko na jedną kartę” – zapowiedział 8 lutego Bartłomiej Graczak, publikując wideo, w którym informuje, że zakłada swój kanał na YouTube.

– To nie będzie Graczak TV, choć na start to oczywiście ja będę twarzą projektu. Nad finalnym efektem będzie jednak pracował cały zespół ludzi, a w przyszłości, mam nadzieję, że niedalekiej, będzie to przestrzeń dla wielu twórców i wielu tematów – mówi na nagraniu dziennikarz.

Jaki będzie kanał YouTube Bartłomieja Graczaka?

Podkreśla, że „nie chce przenosić telewizji do internetu”, jednak opis jego projektu wskazuje na to, że będzie zajmował się wszystkim – od polityki, po rozrywkę. – Będziemy regularnie dostarczać interesujące materiały, wysokiej jakości. Jestem przekonany, że przy naszym zaangażowaniu, pasji i wiedzy, stworzymy dla was wartościowe treści a całe przedsięwzięcie będzie sukcesywnie rosnąć, także przy waszym wsparciu – mówi.

Graczak mówi, że on i jego „zespół” ruszają „odważnie” z pięcioma różnymi formatami wideo o sprawach krajowych i międzynarodowych. – Będę rozmawiał z ekspertami, którzy swoim doświadczeniem gwarantują rzetelną wiedzę. Rozmowy będą długie i treściwe, nie będziemy nikogo wyciszać – zapowiada.

Dziennikarz zapewnia, że nie za nim i jego pracownikami nie stoi żadna grupa polityczna, ale „pasja i kompetencje”. – Nasz kanał będzie przede wszystkim uczciwym przeglądem przekonań Polaków, miejscem, gdzie poznacie skrywane dotąd przeżycia, ale także wiele informacji – podkreśla.

Internauci o kanale Bartłomieja Graczaka: Najpierw zero, teraz to

Do tej pory Bartłomiejowi Graczakowi udało się zebrać na jego kanale na YouTube 2,42 tys. subskrybentów, a zapowiedź kanału obejrzało prawie 4 tys. osób. Jak reagują potencjalni widzowie na zapowiedź kanału?

„Pamiętam propagandę z tvp. Zobaczę, czy coś się zmieni”; „Rozumiem, że od teraz będzie obiektywnie?”; „Najpierw zero, teraz to. Widac, ze duzo rozkradzionej kasy idzie w media typu »nie jestem za pisem, ale...«”; „Jest szansa że to będzie ciekawy kanał. Czy tak będzie okaże się za 2 miesiące” – piszą internauci.

Kanał Bartłomieja Graczaka ruszyć ma 1 marca, a on stara się go jak najbardziej wypromować w sieci. „Przeszłość. Historia jest nauczycielką życia, stąd też w naszym projekcie nie zabraknie powrotu do spraw z przeszłości, tej dalszej i tej nieodległej. W ten sposób można lepiej zrozumieć teraźniejszość. Premiera kanału 1 marca. Zachęcam do subskrypcji” – zachęca w nowym wideo, zamieszczonym na portalu X.

twitter

Bartłomiej Graczak. Kim jest?

Bartłomiej Graczak przez 8 ostatnich lat pracował w Telewizji Polskiej. Na początku był reporterem „Wiadomości”, potem prowadził show „Twój wybór” na TVP3, a po kilku miesiącach wrócił do TVP Info. Był jednym z gospodarzy „Minęła 8”, „Minęła 9”, „Minęła 20”, „Info Raportu” i innych pasm informacyjnych. Z TVP odszedłw drugiej połowie października 2023 roku.

Przed TVP Graczak pracował w Radiowej Trójce, Informacyjnej Agencji Radiowej, Radiu Eska i przez 2,5 roku w Telewizji Republika, gdzie prowadził „Dzisiaj” i był reporterem.

Czytaj też:

Były „paskowy” z TVP nie może znaleźć pracy. „Jestem niezatrudnialny”Czytaj też:

Katarzyna Pakosińska poprowadzi „Pytanie na Śniadanie”? Nowa para już niebawem na antenie!