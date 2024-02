Eurowizja 2024. Reprezentant Polski został już wybrany!

Do preselekcji konkursu Eurowizji 2024 zgłosiło się w Polsce ponad sto artystów. Wśród nich są bardzo znani artyści, w tym Krystyna Prońko, Anna Jurksztowicz, Justyna Steczkowska, Natasza Urbańska, Bryska, Maciej Musiałowski, Marcin Maciejczak, Krystian Embradora czy zespół Spleen.

Aby wziąć udział w preselekcjach trzeba było mieć ukończone 16 lat i polskie obywatelstwo. Zgłoszony utwór nie mógł trwać dłużej niż 3 minuty. Musiał mieć oryginalną muzykę, tekst oraz premierowy charakter, co w praktyce oznacza, że do konkursu można było zgłaszać piosenki opublikowane po 1 września 2023 roku.

W tym roku formuła wyboru reprezentanta na Eurowizję 2024 w Polsce nieco się zmieniła. Wkazać go miała pięcioosobowa komisja ekspercka, której skład poznamy dopiero po ogłoszeniu wyboru. Do tej pory nie było jasne, kiedy to nastąpi. „Gazeta Wyborcza” podawała, że ma to być najpóźniej kilka dni po 12 lutego.

Reprezentant Polski na Eurowizję 2024 został już wybrany

W czwartek 15 lutego portal Pudelek, powołując się na słowa anonimowego informatora podał, że reprezentant polski na Eurowizję 2024 jest już wybrany. Telewizja Polska – wedle tego przekazu – ma go ogłosić w poniedziałek 19 lutego w „Pytaniu na Śniadanie”.

Wedle słów informatora Pudelka, „szczęśliwy wybranek został już poinformowany o decyzji jury”. Według dziennikarzy portalu rzuca to cień na szanse wystąpienia w Szwecji Justyny Steczkowskiej, która jeszcze w środę późnym wieczorem pisała, że „wyników nie ma, mają być w przyszłym tygodniu”.

Eurowizja 2024

W związku z tym, że podczas ubiegłorocznej odsłony imprezy najbardziej jury i widzów zachwyciła Loreen i jej utwór „Tattoo”, w tym roku gospodarzem wydarzenia jest Szwecja, którą reprezentowała dwukrotna już zwyciężczyni plebiscytu.

Konkurs zorganizowany zostanie w stolicy regionu Skania – Malmö. Półfinały zaplanowano na 7 i 9 maja, a wielki finał odbędzie się 11 maja. Hasło konkursu to „United by Music”. W tegorocznej edycji udział weźmie 37 krajów.

