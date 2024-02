Oficjalne potwierdzenie związku na gali Empiku! Czeczot i Gorczyca są zakochani

Na gali Bestsellerów Empiku 2023 pojawiło się mnóstwo osób znanych z pierwszych stron gazet. Do zdjęć pozowali m.in. Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, Dorota Stalińska, Joanna Opozda, Ilona Ostrowska, Honorata Skarbek, Robert Makłowicz, Maciej Musiałowski, Tomasz Ziętek, Artur Barciś, Maria Dębska, Iga Krefft i Ralph Kamiński, jednak to Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca wzbudzili największe zainteresowanie wśród paparazzi. Wszystko dlatego, że po raz pierwszy pokazali się jako para.

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot zadebiutowali jako para

Dotychczas zarówno Krzysztof Czeczot, jak i Karolina Gorczyca nie epatowali zbytnio swoimi związkami w mediach. Wiadomo, że znany m.in. z serialu „Brzydula” oraz filmu „Zenek” aktor, był mężem scenarzystki Jadwigi Juczkowicz, z którą w 2019 roku powitał na świecie córkę Polę. Z kolei gwiazda filmu „Miłość na wybiegu” oraz serialu „Czas honoru” ma córkę Marię (z aktorem Wojciechem Zielińskim) i syna Henryka (z Krzysztofem Kosteckim).

Niedawno pojawiły się plotki o ich relacji po tym, jak udostępnili wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. Internauci od razu zaczęli podejrzewać łączące ich uczucie. W związku z tymi podejrzeniami, zaledwie kilka dni temu postanowiła skontaktować się z nimi „Plejada”. Wówczas potwierdzili owe doniesienia.

– Jesteśmy w związku już od dłuższego czasu. Oczywiście pozamykaliśmy formalnie nasze poprzednie związki. Od kilku miesięcy zamieszkujemy wspólnie z naszymi dziećmi, tworząc szczęśliwą, patchworkową rodzinę dbając o miłość, szacunek i uważność. Co ważne, nasze dzieci mieszkają także ze swoimi drugimi rodzicami, dostając od nich tyle samo miłości, ciepła i uwagi – poinformowali.

– Związaliśmy się także zawodowo. Nie ukrywaliśmy nigdy naszej relacji, ale też nie robiliśmy z niej celebryckiego newsa. Po prostu nie uważamy, że jest to potrzebne czy konieczne. Ale skoro pytacie, to z radością odpowiadamy — dodali Agnieszka Gorczyca i Krzysztof Czeczot, nawiązując do spektaklu „Optymiści”, który wspólnie wystawią w kwietniu w Scenie Relax w Warszawie.

Nie minęło dużo czasu, a aktorzy zadebiutowali na czerwonym dywanie jako para. Wspólnie pojawili się we wtorkowy wieczór 13 lutego na gali Bestsellerów Empiku, podczas której nagrodzono osoby w kategoriach książkowych, muzycznych, filmowych oraz audio. Oboje postawili na czarne – można by pomyśleć, że smutne – stylizacje, lecz na pierwszy rzut oka było widać, że są niezwykle szczęśliwi. Artyści szeroko się uśmiechali i nie szczędzili sobie czułości, trzymając się za ręce.

