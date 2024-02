Marianna Schreiber pokazała zdjęcie z rodziną. Internauci bezlitośnie skomentowali jej męża

Marianna Schreiber w ostatnich miesiącach wywołała wokół siebie sporo kontrowersji. W związku z tym była uczestniczka „Top Model” i małżonka polityka Prawa i Sprawiedliwości boryka się ze sporym hejtem w Internecie, jednak to nie powstrzymuje jej przed nowymi publikacjami. Właśnie pokazała w mediach społecznościowych fotografię z rodziną i wywołała falę komentarzy.

Marianna Schreiber na zdjęciu z mężem

Kilka tygodni temu o Mariannie Schreiber było głośno ze względu na to, że zdecydowała się zawalczyć w MMA. Było to o tyle zaskakujące, że wcześniej 31-latka stanowczo krytykowała taką formę rozrywki, a nawet wystosowała pisemny apel do prezydenta Płocka, by ten nie pozwolił na organizację walki w tym mieście.

Równocześnie wiele osób zastanawiało się, jakie zdanie na temat walki celebrytki ma Łukasz Schreiber, jej mąż i polityk PiS-u, lecz on konsekwentnie nie komentował całej sprawy. Internauci jednak szybko zauważyli, że w ostatnim czasie w Internecie na próżno było szukać ich wspólnych zdjęć.

– Mój mąż bardzo dużo pracuje, ale gdy tylko może, to spędzamy czas razem. Ja zwyczajnie nie pokazuję nas razem często, bo niekoniecznie sobie tego życzy – tłumaczyła ten fakt Marianna Schreiber. Innym razem celebrytka dodała, że „odcinają swoje życie prywatne” oraz „chcą mieć prywatność dla siebie, ponieważ bardzo to cenią”.

Coś musiało się w tej kwestii zmienić, ponieważ we wtorek 13 lutego na profilu Marianny Schreiber na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym widać nie tylko jej ukochaną córeczkę Patrycję, ale także męża. „Rodzina” – podpisała post 31-latka. Ta z pozoru niewinna publikacja momentalnie rozsierdziła internautów. Pozostawili oni pod wpisem masę komentarzy, uderzając w Łukasza Schreibera.

Wśród wypowiedzi fanów celebrytki można przeczytać: „Tatuś przed wyborami samorządowymi nawet fotę sobie zrobił z rodziną i do tego uśmiechnięty, żenada”, „Porażka murowana”, „Jedna wielka pozoracja” czy „Ocieplamy wizerunek przed wyborami?”. Schreiberowie postanowili jednak nie reagować na te wpisy, pozostawiając je bez komentarza.

