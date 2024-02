Jacob Elordi, znany z filmu „Saltburn”, oskarżony o napaść. Policja prowadzi śledztwo

26-letni aktor pochodzi z Brisbane w Australii. Szeroka publika poznała go dzięki roli Noah Flynna w serii filmów „The Kissing Booth” na platformie Netflix. Jego pozycję na rynku ugruntowało wcielenie w Nate'a w „Euforii”, a potem w „Głębokiej wodzie”. Ostatnio głośno było o jego roli Felixa Cattona w „Saltburnie” w reżyserii Emmerald Fennel, a niebawem do kin trafi film „Priscilla” Sofii Coppoli, w którym wcielił się w Elvisa Presleya.

Jacob Elordii zaatakował dziennikarza

Teraz zagraniczne media rozpisują się o rzekomej napaści, jakiej miał dopuścić się młody aktor. Ofiarą miał być Joshua Fox, dziennikarz australijskiej stacji radiowej KIIS FM.

Radiowiec, który opowiadał o całej sytuacji w programie śniadaniowym „Kyle and Jackie O”, miał podejść do aktora, gdy zauważył go w ogródku piwnym przy plaży hotelu Clovelly w południowo-zachodnim Sydney. W nagraniu, wydanym przez KIIS FM niedługo po całej sytuacji, słychać, jak Elordi prosi, aby dziennikarz go nie nagrywał.

Fox, rozmawiając z Elordim, miał nawiązać do tego, że ludzie sprzedają wodę, w której rzekomo kąpał się aktor (chodzi o scenę z filmu „Saltburn”). Gdy padało pytanie za pytaniem na ten temat, Elordi miał w końcu wpaść w szał. Sytuację miał pogorszyć fakt, że radiowiec kłamał, że nie nagrywa tej interakcji. Gwiazdor „Saltburna” miał rzucić się na Foxa, pchnąć go na ścianę i dusić rękoma.

Bójka Jacoba Elordiego z radiowcem. Policja: Trwa śledztwo

Australijska policja w rozmowie z BBC, choć nie podała szczegółów sprawy, potwierdziła, że zgłoszenie tego typu miało miejsce i chodzi o 26- i 32-latka. Śledztwo jest w toku. Wiadomo, że prezenter w trakcie zajścia, nie odniósł żadnych zagrażających jego życiu obrażeń.

