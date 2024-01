Maciej Stuhr zabrał córkę na premierę filmu „Fuks 2”. Matylda ma już 24 lata

Film „Fuks 2” to kontynuacja kultowej komedii sensacyjnej, której akcja rozgrywa się ponad 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Aleks jest statecznym panem w średnim wieku, za to jego dorosły syn Maciek, dorównuje mu w skłonności do wpadania w tarapaty za młodu. Mimo, że jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, ze względu na brawurowy charakter odziedziczony po ojcu i słabość do pięknych kobiet, zostaje wciągnięty w grę, której stawką jest „wielka kasa i jeszcze większa miłość”.

W filmie Macieja Dutkiewicza oprócz Macieja Stuhra i Macieja Stuhra zagrali między innymi Janusz Gajos, Cezary Pazura, Katarzyna Sawczuk, Paulina Gałązka i Sonia Bohosiewicz.

Maciej Stuhr z córką na premierze. Czym zajmuje się 24-letnia Matylda?

„Fuks 2” w kinach zadebiutuje 12 stycznia 2024 roku, ale dzień wcześniej odbyła się jego uroczysta przedpremiera z udziałem gwiazd. Na niej nie zabrakło głównej gwiazdy filmu czyli Macieja Stuhra, który zaprezentował odmieniony kolor włosów. Podczas wydarzenia aktorowi towarzyszyła jego córka, 24-letnia Matylda. Co o niej wiemy? Wiadomo, że córka Macieja Stuhra ukończyła warszawskie liceum o profilu filmowym, jednak ostatecznie wygrała inną drogę życiową, niż jej ojciec. Po ukończeniu szkoły wybrała się na studia dziennikarskie na Collegium Civitas.

Podczas czwartkowej premiery Matylda Stuhr miała na sobie oryginalną stylizację. Wybrała na tę okazję czarną spódniczkę, czarne rajstopy, błyszczące kozaki, biały sweter z perełkami oraz świecącą torebkę.

Maciej Stuhr zabrał córkę na premierę. Matylda jest podobna do ojca?

Matylda Stuhr jest córką Macieja Stuhra z jego związku małżeńskiego z Samantą Janas, aktorką i fotografką. Para rozstała się w 2013 roku, co było szeroko komentowane przez prasę brukową. W 2014 roku Stuhr i Janas wygrali procesy między innymi z Faktem24 i Pudelkiem o nieprawdziwe publikacje naruszające ich prywatność. W 2015 roku Stuhr poślubił dietetyczkę Katarzynę Błażejewską, z którą ma syna Tadeusza.

