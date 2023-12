Pierce Brosnan ma kłopoty. Może trafić do więzienia

Pierce Brosnan przez lata pozostawał w czołówce najpopularniejszych aktorów na świecie. Po tym, jak na przełomie lat 90. i 2000. w czterech filmach wcielił się w Jamesa Bonda, wzdychały do niego miliony kobiet, a w 2001 roku został okrzyknięty przez magazyn „People” nawet najseksowniejszym mężczyzną świata. Choć w ostatnich latach mniej występuje, 70-latek nadal regularnie pojawia się na ekranie. Wiadomo, że równocześnie jest działaczem na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ostatnio jednak artysta dopuścił się niewłaściwych zachowań w jednym z parków narodowych USA.

Pierce Brosnan trafi do więzienia?

Kilka tygodni temu Pierce Brosnan przebywał w Paradise Valley w Wyoming w USA w związku z realizacją najnowszego filmu pt. „Uhe Unholy Trinity”, w którym gra razem z Samuelem L. Jacksonem. To właśnie wtedy dopuścił się czynów, za które niebawem będzie musiał odpowiedzieć przed sądem. Otóż, jak wynika z dokumentów uzyskanych przez magazyn „People”, Pierce Brosnan nielegalnie wszedł do chronionych obszarów termalnych Parku Narodowego Yellowstone.

Zgodnie z aktami oskarżenia złożonymi we wtorek 26 grudnia w amerykańskim sądzie rejonowym w Wyoming, filmowy James Bond został oskarżony o wtargnięcie i piesze spacery po obszarze termalnym oraz naruszenie zasad zamknięcia obszaru po rzekomym wejściu na teren parku o ograniczonym dostępie. Doszło do tego 1 listopada tego roku.

W związku z tymi zarzutami, Pierce Brosnan ma się stawić w sądzie w Wyoming 23 stycznia 2024 roku. Okazuje się, że grozi mu nawet odsiadka. Jak wyjaśnia „Daily Mail”, jeśli aktor zostanie uznany za winnego, może zostać wysłany do więzienia na okres do sześciu miesięcy i będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości do 5000 dolarów (ponad 20 tys. złotych). Warto dodać, że za podobne wykroczenie pewna kobieta z Connecticut przebywała w więzieniu przez siedem dni i musiała zapłacić 2000 dolarów grzywny (ponad 8 tys. złotych), a także dostała dwuletni zakaz wstępu do parku.

Co istotne, w Parku Narodowym Yellowstone istnieje szereg zakazów i nakazów, do których trzeba się stosować. Wszystko dlatego, że tereny na jego obszarze są surowe i niebezpieczne, a wokół pełno jest dzikich zwierząt. Należy się tam trzymać wyznaczonych ścieżek, ponieważ pozostały grunt „może tworzyć jedynie cienką skorupę nad wrzącymi gorącymi źródłami”, a baseny z wodami termalnymi „są na tyle kwaśne, że mogą przepalić buty”.

