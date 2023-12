Anna Popek straciła pracę. Nie jest jedyna

Od kiedy we wtorkowy wieczór 19 grudnia przegłosowano uchwałę na temat „uzdrowienia mediów publicznych”, szybko wprowadzane są w nich liczne zmiany. Choć głównie dotyczą one Telewizji Polskiej, skład pracowników wymieniany jest także w Polskim Radiu. Teraz okazało się, że zwolnienia dotknęły również Annę Popek.

Anna Popek została zwolniona

Trzeba przyznać, że Anna Popek mocno wspierała poprzednią władzę. Michał Olszański w niedawnym wywiadzie dla „Plejady” otwarcie wspominał, że prezenterka zachwalała szefostwo, by zyskiwać korzystne dla niej stanowiska. – Wiedziałem, że Anka będzie starała się odnaleźć w nowym układzie i zachować swoją pozycję w TVP. Nie przypuszczałem jednak, że posunie się tak daleko. To, że tak ochoczo pozowała do zdjęć obok Kurskiego (...) było dla mnie jednoznaczną deklaracją. (...) Zależało jej na tym, by częściej pojawiać się na wizji. To, że później zgodziła się prowadzić poranny program w TVP Info, dobitnie pokazało, że jest bardzo zdeterminowana i gotowa na wiele poświęceń – mówił.

Z tego powodu nie dziwi fakt, że momencie, w którym Telewizja Polska przechodzi znaczną transformację, Anna Popek może czuć się zagrożona. Właśnie straciła pierwszą posadę w medium publicznym. Jaką? Otóż z „Wirtualnymi mediami” skontaktowała się Monika Kuś, czyli rzeczniczka prasowa Polskiego Radia, która poinformowała, że dziennikarze TVP stracili tam pracę.

– Polskie Radio zawiesza współpracę z pracownikami TVP. W Spółce mamy wielu świetnych dziennikarzy, którzy będą zajmowali się publicystyką na antenach Polskiego Radia – przekazała Monika Kuś i zaznaczyła, że zawieszenie współpracy dotyczy wszystkich dziennikarzy Telewizji Polskiej, także tych przygotowujących programy lifestylowe czy muzyczne.

Oznacza to, że stanowisko w Polskim Radiu straciła nie tylko Anna Popek (która ostatnio prowadziła „Leniwe popołudnie” w Trójce i „Między nami kobietami” w PR24), ale także Adrian Klarenbach (od kilku lat prowadził popołudniowe wywiady w Polskim Radiu 24) oraz Michał Rykowski (od października br. był w gronie gospodarzy „Trójkowego komentarz dnia”).

Wiadomo, że Polskie Radio 24 zawiesiło także współpracę z publicystą „Sieci” Stanisławem Janeckim, dziennikarzem „Gazety Polskiej” Piotrem Nisztorem oraz naczelną Press Dorotą Kanią. Z informacji „Wirtualnych mediów” wynika, że takich ruchów będzie więcej. Na anteny ma już nie wrócić m.in. Katarzyna Gójska (prowadziła przede wszystkim wywiady w „Sygnałach dnia” Jedynki) czy Robert Tekieli (miał audycje w PR24).

Warto dodać, że Anna Popek wciąż pozostaje pracownicą Telewizji Polskiej, gdzie wraz z Robertem Rozmusem prowadzi „Pytanie na śniadanie”. Jest również prezesem fundacji Kulturalna Polska, która — jak można przeczytać na oficjalnej stronie — „zajmuje się promocją polskiej kultury, tradycji i obyczajów”.

