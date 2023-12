Paulla w szokującym wyznaniu o początkach swojej kariery. „Spałam na ławce, wiem, co to głód”

Polska publiczność Paullę poznało jako Paulinę Ignasiak, najpierw w „Szansie na sukces”, potem w pierwszej edycji „Idola”. Przełomem w jej karierze był jednak konkurs „Drzwi do kariery”, zorganizowany przez Michała Wiśniewskiego w programie „Jestem jaki jestem” w TVN. W 2008 roku nagrała swój debiutancki album „Nigdy nie mów na zawsze”, z którego pochodzą utwory takie jak „Od dziś”, „Dwa Słowa Dla Życia” czy „I prosto w serce”.

Rok później Paulla otrzymała główną nagrodę konkursu „Trendy” i nagrodę dziennikarzy na Festiwalu TOPtrendy. Drugi album – „Sekret miłości”, wydała w 2010 roku. Współpracowała z Garou – razem w 2014 roku wykonali podczas Polsat Sopot Festiwalu ich wspólną piosenkę „Du vent, des mots”. W styczniu 2023 roku Paulla powróciła z singlem „Znak”, a 6 grudnia br. zaprezentowała swój świąteczny utwór „Magia Pięknych Świąt”.

Paulla: Życie było dla mnie wegetacją. Spędziłam noc na ławce w parku

Przy okazji promocji nowego świątecznego hitu, Paulla udzieliła wywiadu Pomponikowi, w którym szczerze opowiedziała o tym, jak trudno było jej osiągnąć karierę. Przyznała, że w domu, choć szczęśliwym, nie przelewało się, a ona po przeprowadzce do Warszawy musiała sobie radzić sama. Zaznaczyła jednak, że od początku wiedziała, że zrobi karierę.

– Ja się urodziłam w domu, w którym się nie przelewało. Jak przyszłam do pracy, a pracowałam jako niania, to była zima, padał śnieg. I do dziś mam przed oczami Kasię, u której pracowałam, otworzyła mi drzwi i zobaczyła, że ja mam na sobie białą, sztruksową, wiosenną kurtkę, to zapytała: „Boże, nie jest Ci zimno?”. A mi było tak strasznie głupio powiedzieć, że tak, jest mi w cholerę zimno. Mnie nie było stać, ja nie miałam innej kurtki – przyznała.

Paulla zaznaczyła, że na początku życie w Warszawie było dla niej „wegetacją”. – Wynajmowałam takie mieszkanie na Blaszanej, za szpitalem Praskim, to był okropny pokój komunistyczny i mnie nie wystarczało na nic. Siedziałam w tym pokoju, nie miałam ubrań. To, co często mówię, to że wiem, co to jest głód, dlatego, jak ktoś mnie pyta, co jest najbardziej okropną rzeczą na świecie – ja mówię, głód – podkreśliła.

Młoda artystka pracowała w McDonaldzie i budkach z jedzeniem oraz zajmowała się dziećmi, jako niania. Podkreśliła, że trafiała na cudownych ludzi. – Trafiłam do cudownej rodziny. Jak odchodziłam od nich, to było krótko przed tym, jak trafiłam do programu „Jestem, jaki jestem”, to ci ludzie powiedzieli do mnie, że chcą mnie sklonować. Jak wyjeżdżali na weekendy, to zapraszali mnie do siebie do domu, żebym mogła sobie spędzić czas w miłych warunkach. Potem pracowałam w takiej budce z hamburgerami to dali mi od razu podwyżkę, mówiąc, że nie chcą, żebym ja przychodziła tam zmęczona – opowiadała.

– Trafiałam na wspaniałych ludzi ale doświadczałam też w życiu ekstremalnych sytuacji. Wiem, co to jest przyjechać do Warszawy i spędzić noc w parku, na ławce. Dlatego nie patrzę na ludzi przez pryzmat tego, co posiadają, bo życie jest takie, że dziś masz, a jutro nie masz – zapewniła artystka.

Paulla: Byłam w szkole obśmiewana

Jednocześnie Paulla zaznaczyła, że nigdy za trudną sytuację życiową nie oskarżała swoich rodziców, ponieważ jest przekonana, że rodzice dają tyle, ile mogą.

– Ja byłam i w szkole obśmiewana, że byłam biednie ubrana. Rodzice nauczyli mnie empatii do drugiego człowieka. Największym moim talentem w życiu jest to, że ja potrafię kochać ludzi i wybaczać. Nie potrafię trzymać zadry, nie mam w sobie zazdrości, bo nauczyli mnie tego, że to wszystko, co jest na zewnątrz, to nie jest coś, co definiuje drugiego człowieka. Były takie sytuacje, że nie było za co zrobić zakupów. Ale pamiętam, co powtarzał mój tato, „Paulinko pamiętaj, wszystko, co myślisz i czego życzysz innym ludziom, to tego ty doświadczysz w swoim życiu” – zaznaczyła.

Galeria:

Paula Ignasiak, czyli piosenkarka Paulla. Jaki ma styl?Czytaj też:

Selena Gomez pokazała zdjęcie z nowym partnerem. Kim jest Benny Blanco?Czytaj też:

Netflix na weekend. Przypominamy nowości tego tygodnia