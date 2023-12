Gabriel Seweryn chciał wydać swoją biografię. Drukarz zdradził szczegóły

Mimo tego, że od śmierci Gabriela Seweryna minęło już kilka tygodni, wiele osób cały czas przeżywa nagłe odejście „Versace z Głogowa”. W sieci nadal pojawiają się posty wspominające projektanta, natomiast media podają coraz to nowsze informacje dotyczące zarówno życia, jak i śmierci celebryty. Teraz kolejne szczegóły ujawnił wrocławski drukarz i pisarz, Maciej Zarański.

Biografia Gabriela Seweryna

„Fakt” dotarł do mężczyzny, który miał napisać biografię Gabriela Seweryna. Okazało się, że poznali się kilka lat temu, kiedy Maciej Zarański obejrzał odcinek „Królowych życia” i zaciekawił się „Versace z Głogowa”. Wówczas drukarz postanowił skontaktować się z projektantem futer i zaproponować mu stworzenie metodą tradycyjną oryginalnych wizytówek na skórze czy na futrze drukowanych czcionkami.

– I to wtedy, w 2018 roku, odwiedziłem jego pracownię w Głogowie. Poznałem też jego ówczesnego partnera, Rafała. To było bardzo miłe spotkanie. Bardzo, bardzo ciepłe. Facet bardzo dużo opowiadał mi o sobie, o swojej przeszłości i o tym, jak w wojsku złapał bakcyla szycia skór. Mówił też wiele o swojej przyszłości oraz o programie — wspominał drukarz.

Potem owa znajomość się urwała, jednak kilka tygodni przed śmiercią Gabriela Sewerynem odnowili kontakt i zaczęli planować napisanie biografii projektanta. – Rozmawialiśmy o tym, jak ma wyglądać ta książka — zdradził drukarz. To wtedy przekonał się również, że designer był niezwykle wrażliwym człowiekiem, który tłamsił w sobie narastające problemy. – Gabriel był bardzo wrażliwą osobą, z tego co zarejestrowałem i też czasami bardzo emocjonalnie podchodził do tego, co się działo wokół niego, do spraw z nim i z otoczeniem związanym. Bardzo rodzinna osoba i bardzo to przeżywał – powiedział Maciej Zarański w rozmowie z „Faktem”.

Pisarz ujawnił także, że w jednej z ostatnich rozmów z celebrytą, słuchał jego narzekania na zdrowie. – Bardzo go prosiłem, żeby zadbał o siebie, że zaczynamy niedługo intensywną pracę i będzie potrzebował siły, żeby ze mną rozmawiać, żeby to wszystko zorganizować. Myślałem, że jest przeziębiony po prostu, bo miał taki bardzo niefajny kaszel, ale powiedział, że to, że to są sprawy związane z nerwowością, z przeżywaniem różnych rzeczy. No i stało się to, co się stało — stwierdził prezes wrocławskiej Fundacji Klub Innowatora.

Maciej Zarański dodał również, że książka, którą miał napisać na przełomie tego i przyszłego roku, prawdopodobnie nie powstanie. — Gdybym miał to sam w jakiś sposób ciągnąć, to tylko i wyłącznie przy wsparciu i pomocy znajomych i najbliższych. Tylko wtedy ta książka miałaby sens — podkreślił.

