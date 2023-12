Przebój „All I Want for Christmas is You” zdetronizowany! Pobił go kawałek śpiewany przez 13-latkę

Co roku nowe pokolenia czekają na „Kevina samego w domu” i słuchają amerykańskich świątecznych hitów w rozgłośniach radiowych. Bezsprzecznie najbardziej znaną piosenką kojarzącą się z tym czasem jest utwór „All I Want For Christmas is You” Mariah Carey i wydawać by się mogło, że może on tylko konkurować z „Last Christmas” grupy Wham!. Teraz hit został jednak zdetronizowany przez dość niespodziewany kawałek, bo piosenkę Brendy Lee, którą obecnie 78-letnia artystka, nagrała aż 65 lat temu. A wszystko za sprawą TikToka.

Hit Mariah Carey zdetronizowany na liście Billboard Hot 100

Tygodnik „Billboard” listę Billboard Hot 100 kompiluje w oparciu o trzy składniki: słuchalność radiową, wyniki cyfrowej sprzedaży utworów i liczbę odtworzeń w mediach strumieniowych.

Świąteczny utwór „Rockin' Around the Christmas Tree” Brendy Lee po raz pierwszy w historii zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100, wcześniej zawsze piosenka znajdowała się na drugiej pozycji.

– Podoba mi się, że Bóg obdarzył mnie tą łaską, że mogę stać z boku, patrzeć i wiedzieć, że nie tylko ja tego dokonałam, że to konglomerat wielu ludzi, którzy stworzyli tę piosenkę taką, jaka jest – powiedziała Lee magazynowi po tym, jak dowiedziała się o awansie swojego kawałka w zestawieniu.

W listopadzie Rock & Roll Hall of Fame wypuściło oficjalny teledysk do piosenki, na którym 78-latka kołysze się, śpiewając świątecznego klasyka.

„Rockin' Around the Christmas Tree” śpiewa 13-letnia Brenda Lee

O utworze Brendy Lee zrobiło się niedawno bardzo głośno na TikToku, gdy ludzie odkryli, że nie śpiewała go dorosła kobieta, a 13-letnia dziewczynka. Trudno w to uwierzyć, ponieważ mimo młodego wieku Lee ma bardzo dojrzały głos.

„Rockin' Around the Christmas Tree” został napisany przez Johnny'ego Marksa, który wcześniej stworzył hity „Rudolph the Red-Nosed Reindeer” i „A Holly Jolly Christmas”. W wywiadzie dla „The Tennessean” w 2019 roku piosenkarka przyznała, że nie miała pojęcia, dlaczego Marks chciał, żeby to ona zaśpiewała jego hit.

– Miałam tylko 12 lat (gdy poznała Lee – red.) i nie odniosłam zbyt wielu sukcesów nagraniowych, ale z jakiegoś powodu, gdy mnie usłyszał, to chciał, żebym to zaśpiewała. Więc zaśpiewałam – stwierdziła.

„Rockin' Around the Christmas Tree” to piosenka rockabilly. Hank Garland i Harold Bradley grają w nim na gitarach, Floyd Cramer na fortepianie, Boots Randolph na saksofonie tenorowym, Bob Moore na kontrabasie, a Buddy Harman na perkusji.

Czytaj też:

Mariah Carey świętuje 12. urodziny dzieci. Pokazała, jak wyglądająCzytaj też:

Bez tej piosenki nie ma świąt. George Michael nie zarobił na niej nawet jednego funta