Jennifer Lopez wyda pierwszy od dekady album. Pokaże też film o swoim życiu uczuciowym

Dotychczas Jennifer Lopez wydała osiem albumów studyjnych, z których ostatni pt. „A.K.A”. miał swoją premierę w 2014 roku. W późniejszych latach artystka skupiła się bardziej na aktorskiej karierze, jednak teraz powróci w wielkim stylu. Już 16 lutego 2024 roku premierę będzie miał krążek pt. „This Is Me... Now”, którego nazwa jest oczywistym odwołaniem do trzeciej płyty artystki „This Is Me... Then” z 2002 roku.

Nowa płyta i film Jennifer Lopez

Na najnowszej płycie wokalistki znajdą się utwory mieszające R&B, pop i hip-hop, a pierwszy singiel – „Can’t Get Enough” – ujrzy światło dzienne 10 stycznia. Premiera „This Is Me... Now” zadowoli jednak nie tylko fanów muzycznego talentu artystki, ale także aktorskiego. Premierze albumu towarzyszyć będzie bowiem film „This Is Me... Now: The Film”. Prawa do jego dystrybucji kupiło Amazon MGM Studios, które pokaże go na platformie Prime Video.

Jak podaje „Filmweb”, produkcja ta ma być „ekstrawagancką ucztą wizualną i dźwiękową, z imponującą choreografią, scenografiami niczym z wysokobudżetowego widowiska i całą masą gościnnych występów największych gwiazd popkultury”. Wizję tę wyreżyserował Dave Meyers, na podstawie scenariusza autorstwa Jennifer Lopez, Matta Waltona, a także... Bena Afflecka.

Projekt opisywany jest jako „intymna, refleksyjna, zabawna, fantastycznie muzyczna i niezwykła wizualnie opowieść o publicznie analizowanym życiu uczuciowym Jennifer Lopez”. Dzięki niemu widzowie mają poczuć się pełni nadziei, że prawdziwa miłość jest czymś więcej niż tylko marzeniem.

„This Is Me... Now” – zwiastun filmu

W poniedziałek 27 listopada w sieci pojawił się pierwszy krótki zwiastun produkcji. Widzimy w nim, jak Jennifer Lopez siedzi w apartamencie przed kominkiem, w czasie kiedy za oknem pada deszcz. W pewnym momencie wrzuca list do ognia i mówi: „Kiedy byłam małą dziewczynką, gdy ktoś pytał mnie, jaka chcę być, gdy dorosnę, zawsze odpowiadałam – zakochana”.

Odręczny list jest datowany na 24 grudnia 2002 roku i prawdopodobnie pochodzi od Bena Afflecka z początków związku pary. Czytamy w nim: „Życie jest trudne, ale jesteś słodka. Dziękuję za prezent. Mam nadzieję, że kwiaty ci się spodobają. Mówiłaś, że nigdy nie będziesz mieć dość. Wierzę w to”. Owa notatka jest podpisana po prostu „B”.

Na Instagramie wokalistka zapowiedziała „This Is Me... Now: The Film” słowami: „To muzyczne przeżycie jest manifestacją – poprzez muzykę, film i rzeczywistość – życiowej podróży w poszukiwaniu prawdy o miłości”. Możecie zobaczyć zwiastun tej produkcji poniżej.

