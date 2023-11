Syn znanego hollywoodzkiego agenta aresztowany. Znaleziono części ciała kobiety. To jego zaginiona żona?

35-letni Samuel Haskell został aresztowany w środę 8 listopada w związku z makabrycznym odkryciem policji z Los Angeles. O sprawie wiadomo niewiele, jednak jasne jest, że żona mężczyzny Mei Haskell i jej rodzice, są obecnie uznani za osoby zaginione.

Służby przeszukują ich dom, w którym mieszkał syn znanego agenta gwiazd razem z teściami i swoją wybranką. Para ma też wspólnie dwójkę dzieci, które są obecnie pod opieką DCFS (Wydział do Spraw Dzieci i Rodzin).

Wedle doniesień TMZ, w środę, tuż przed aresztowaniem Haskella, bezdomny, który przeszukiwał śmietnik obok centrum handlowego w Encino w poszukiwaniu jedzenia, natrafił na kobiecy tors i zawiadomił w związku z tym policję. Sąd wyznaczył w stosunku Haskella Juniora kaucję w wysokości 2 mln dolarów.

Kim jest ojciec Samuela Hasella?

Ojciec aresztowanego mężczyzny to Sam Haskell, który jest obecnie prezesem Magnolia Hill Productions. To firma, która stoi za produkcjami „Dolly Parton's Mountain Magic Christmas” czy „Dolly Parton's Coat of Many Colors”.

W ciągu swojej 27-letniej kariery Haskell Senior reprezentował ponadto takie gwiazdy jak Whoopi Goldberg, Ray Romano, George Clooney, Martin Short, Kirstie Alley, Tony Danza, Debbie Allen, Kathie Lee Gifford, a nawet młodszego brata króla Karola – księcia Edwarda.

