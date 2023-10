QUIZ z filmu „Dzień Świra”. Znasz Adasia Miauczyńskiego?

QUIZ:

Film „Dzień świra” ma już 21 lat. Marek Koterski zrobił film o swoim alter ego i szybko stał się on jednym z największych polskich hitów i zarazem klasyków. Główną rolę zagrał Marek Kondrat, który miał okazję współpracować z reżyserem już przy okazji „Domu wariatów” z 1984 roku, po jakim to doświadczeniu poinformował, że więcej nie zamierza być na planie z Koterskim. Przekonał się do roli dopiero, gdy przeczytał scenariusz. Mimo to na planie dochodziło do ciągłych starć aktora z reżyserem. W wywiadzie dla portalu Onet.pl z 2016 roku Kondrat wspomniał, iż już w trakcie prac nad filmem mówił Koterskiemu, „że go zabije deską z gwoździem, jeśli jeszcze chwilę będą pracowali razem”.

