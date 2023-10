Niewiarygodne, co zrobiła Sandra Kubicka. Jeszcze w czwartek była w szpitalu

W piątek 13 października media obiegła informacja o tym, że Sandra Kubicka bardzo źle poczuła się, nagrywając 7. odcinek programu TVP „Rytmy Dwójki” i została przewieziona do szpitala. Informacja ta przeraziła fanów celebrytki, która od dawna otwarcie mówi o tym, że zmaga się z zespołem policystycznych jajników, a niedawno przekazała, że lekarze wykryli u niej stan przednowotworowy szyjki macicy.

Sandra Kubicka trafiła do szpitala. Wyjaśniła, co się stało

Plotkarskie serwisy twierdziły, że w związku ze swoimi problemami ze zdrowiem Kubicka nie pojawi się na nagraniach finału programu „Rytmy Dwójki”. Po jakimś czasie sama celebrytka zabrała w tej sprawie głos i zapewniła, że będzie prowadzić kolejny odcinek show.

– Nie dałam rady. Przewieziono mnie do szpitala. Czeka mnie dalsza diagnostyka. Zaraz jadę znowu do szpitala po zastrzyki przeciwbólowe, żebym mogła dowieźć finał do końca, bo dzisiaj jest finał. I ja bardzo tego chce. Chcieli mnie zostawić, ale ja chce doprowadzić program do końca – zapowiedziała, potwierdzając tym samym, że będzie obecna w finale programu TVP.

– To ostatnie, co mówię w tym temacie i proszę nie siać żadnych plotek, ani teorii spiskowych, co mi się faktycznie mogło wydarzyć, bo już czytam takie bzdury, że kontrola w NIK-u mnie tak zestresowała, że trafiłam do szpitala. Jadę na plan, dowiozę to, a później biorę się za swoje zdrowie i to tyle. Dziękuje każdemu za piękną wiadomość, bo też zaczęłam dostawać i się zastanawiałam, skąd wiecie – zaapelowała Kubicka.

Sandra Kubicka w finale „Rytmów Dwójki”

Kubicka, jak zapowiedziała, tak zrobiła. Niedługo później zamieściła w sieci fotki z finału programu „Rytmy Dwójki”, na których pozuje ze swoim partnerem Baronem.

„Kręcimy właśnie ostatni dzień zdjęciowy »Rytmów Dwójki«, pierwszego wspólnego show telewizyjnego. Lubimy ze sobą pracować bo lubimy siebie” – napisała w poście. „Dla Państwa zaraz startuje kolejny odcinek naszego muzycznego widowiska a my kręcimy dla Was grande finale! Życzymy Wam przyjemnej podróży przez muzyczne dekady a nam kolejnych wspólnych przygód i projektów!” – podkreśliła dalej.

