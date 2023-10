Nelly Furtado wzięła udział w kampanii SKIMS! Zapozowała w bieliźnie

Dawno niewidziana Nelly Furtado wzięła udział w najnowszej kampanii SKIMS – firmy Kim Kardashian, która zajmuje się produkcją bielizny modelującej sylwetkę.

44-letnia kanadyjska piosenkarka, znana z takich hitów jak „I'm Like a Bird”, „Turn Off the Light”, „Try”, „Forca”, „Give it to Me”, „Who Wants to Be Alone”, „Maneater” czy „Morning After Dark”, zamieściła fotki w bieliźnie modelującej SKIMS na swoim Instagramie, gdzie śledzi jej profil prawie milion ludzi.

Pod jednym z jej postów wpis dodała sama Kim Kardashian. „Ikona! Wyglądasz absolutnie przepięknie. Dziękuję ci bardzo, bardzo mocno!” – napisała. „Kocham! Bardzo proszę moja piękna!” – odpisała jej artystka.

Kto jeszcze w nowej kampanii firmy Kim Kardashian?

Nelly Furtado dołączyła do nowej kampanii SKIMS wraz z takimi gwiazdami jak Hari Nef, Kim Carrtall, Coco Jones czy Lana Condor. Nowa kolekcja, przynoszącej milionowe zyski firmy Kim Kardashian, zaprezentowana została w poniedziałek 2 października.

SKIMS to jedna z najbardziej udanych inwestycji Kim Kardashian. O bieliźnie modelującej sylwetkę w różnych kolorach i kształtach, nie przestają mówić influencerzy – zarówno na Instagramie, jak i TikToku oraz serwisie YouTube.

Galeria:

