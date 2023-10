Wiemy, czym zajmują się rodzice Sanah. Tego chyba nikt się nie spodziewał

W 2020 roku Sanah wydała swój debiutancki album „Królowa dram”, który szybko uzyskał status diamentowej płyty. Piosenki takie jak „Królowa dram”, „Siebie zapytasz”, „Melodia” czy „Szampan”, królowały na listach przebojów w całym kraju. Później podobny sukces zdobyły krążki „Irenka” (2021), „Uczta” (2022) czy „Sanah śpiewa poezyje” (2022).

W 2021 roku artystka zaręczyła się ze Stanisławem Grabowskim, znanym też jako Stan. Pobrali się w czerwcu 2022 roku, a nagraniami ze ślubu Sanah dzieliła się na swoich koncertach. Jej największym dotychczasowym sukcesem był występ na Stadionie Narodowym w Warszawie – „Uczta nad Ucztami” odbyła się 22 września w Warszawie. Piosenkarka, jako pierwsza Polka, wyprzedała bilety na koncert na PGE Narodowym.

Czym zajmują się rodzice Sanah?

Chociaż Sanah bardzo chroni swoją prywatność, teraz portal Pomponik zdradził nieco na temat jej rodziny. Okazuje się, że mama artystki studiowała weterynarię na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ojciec Sanah jest z kolei parterem zarządzającym Działem Usług Księgowych i Płacowych w międzynarodowym koncernie.

Sanah ma też sześcioro rodzeństwa. W jednym z wywiadów przyznała, że to właśnie oni są ostrymi krytykami tego, co tworzy. – Rodzice bardzo mnie wspierają, ale dzielę się z nimi utworami, które są już bardziej kompletne. Oni co prawda zazwyczaj za wszystko mnie chwalą, jak to rodzice, ale to sześcioro mojego rodzeństwa zawsze jest ostrymi krytykami tego, co tworzę. To daje mi inną perspektywę na wiele rzeczy, które piszę i śpiewam. To dzięki rodzicom zaczęła się moja cała przygoda i mogę śmiało powiedzieć, że dzięki nim jestem tutaj gdzie jestem dziś – mówiła w 2019 roku w rozmowie z „Fashion Post” artystka.

