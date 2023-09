Patricia Kazadi opowiedziała o swoim surowym wychowaniu. „W domu był rygor i dyscyplina”

31 sierpnia Patricia Kazadi zaprezentowała w swoich mediach społecznościowych informację o wspólnym singlu z Kayah, zatytułowanym „Ganesha”, udostępniając też teledysk do utworu. 35-latkę znamy jednak nie tylko z muzyki ale też z ról w licznych serialach i występów w programach telewizyjnych. Oglądać mogliśmy ją np. w „Egzaminie z życia”, „Daleko od noszy”, „Fali zbrodni”, „Na wspólnej” czy w formatach takich jak „Taniec z gwiazdami”, „Jak oni śpiewają” czy „Dance Dance Dance”.

Patricia Kazadi opowiedziała o surowym wychowaniu

Kazadi jest córką Jofy Kazadiego, pochodzącego z Demokratycznej Republiki Konga oraz Barbary Kazadi, pochodzącej z Łukowa. Od dziecka uczęszczała na zajęcia taneczne. Ukończyła XXXVII LO w Warszawie, a potem studiowała na Politechnice Warszawskiej i Szkole Głównej Handlowej. Studiów jednak ostatecznie nie skończyła.

Teraz w rozmowie z Żurnalistą Kazadi opowiedziała nieco o tym, jak wyglądało jej wychowanie. Wyjaśniła, że w domu był „rygor i dyscyplina”. – Nie mam jakichś takich super „wow” wspomnień. Były duże oczekiwania, byłam jedynaczką, tata chciał, żebym spełniła jego oczekiwania, ja miałam inne marzenia – powiedziała.

– Dom był surowy i było wiele zasad: wracasz do domu do godziny 19, możesz spać poza domem u koleżanki raz na miesiąc. I był normalnie kalendarz i było zaznaczane, że już skorzystałam z tego przywileju. Musi być czerwony pasek na świadectwie, bo inaczej nie będę mogła pójść na tańce. Nie wolno zwracać się tak czy inaczej do takich czy innych osób. Kobiecie nie przystoi to i tamto, kobieta musi znieść to i tamto – opowiadała gwiazda.

Kazadi straciła kontakt z ojcem na wiele lat

Kazadi przyznała, że po tym, jak wyprowadziła się z domu, czuła potrzebę buntu. Wyjaśniła, że chodziło o takie kwestie, jak choćby garbienie się. – Tak byliśmy wychowywani. Bardzo ważna jest jakość wizerunku, nie przystoi wiele rzeczy. Też za to jestem wdzięczna, ale ktoś z boku powie, że jestem sztywniarą i nudziarą – mówiła.

Ze względu na surowe wychowanie, Kazadi w pewnym momencie odcięła się od swojego ojca. Po 10 latach postanowiła odbudować z nim relację i – jak przyznała – teraz pięknie się ona rozwija i kwitnie. – Nie należała do łatwych i myślę, że zawalczył po prostu o nią. I żeby o nią zawalczyć, wiedział, że musi się zmienić. I zmienił się. I jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Mój tata dzisiaj to jest ktoś inny niż kiedyś, więc ciężko się o nim wypowiadać w jednotorowej wypowiedzi – podkreśliła.

