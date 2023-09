Jessica Ziółek o związku z Arkadiuszem Milikiem. „Mocno odczułam to, że powinnam być na siłowni”

Arkadiusz Milik i Jessica Ziółek byli ze sobą w związku od 2011 do 2021 roku. Teraz partnerką polskiego piłkarza jest Agata Sieramska, znana w sieci jako Agatycze, a Jessica Ziółek jest narzeczoną Miłosza Mleczki (bramkarza Znicza Pruszków).

Jessica Ziółek od 12 lat związana jest z sportowcami i postanowiła w związku z tym wydać książkę „WAGS. Cała prawda o kobietach piłkarzy”, którą promowała w ostatnim wydaniu „Dzień Dobry TVN”. Przyznała, że do tej pory stroniła od tego określenia, ponieważ kojarzy jej się z „osobami bez ambicji i marzeń”.

– Tak naprawdę kiedy rozmawiałam z tymi osobami i już poznawałam ten świat, okazywał się całkiem inny. Ludzie widzą to, co chcą widzieć – luksusowe torebki, luksusowe samochody. Nie widzą tego, że też za tym wszystkim kryją się łzy – stwierdziła influencerka.

Jessica Ziółek o presji w związku z Arkadiuszem Milikiem

W rozmowie Ziółek przyznała, że odczuwała presję, głównie dotyczącą swojego wyglądu, będąc w związku z Arkadiuszem Milikiem. – Zatraciłam się i cały czas widziałam jego, a nie widziałam siebie. Więc apeluję do dziewczyn, żeby zadbały o siebie – powiedziała. – Muszę przyznać, że w tym moim pierwszym związku bardzo mocno odczułam to, że powinnam być na siłowni. Powinnam coś ze swoim wyglądem zrobić – poinformowała w rozmowie.

Ziółek dodała następnie, że jej obecny partner patrzy bardziej na to, co ma ona w środku. – Mój były partner dziś jest w związku z osobą, która tak naprawdę bardzo dobrze wygląda, więc uważam, że do siebie pasują – powiedziała, nawiązując do Milika i Agatycze.

