Sonia Bohosiewicz po raz pierwszy o rozstaniu z mężem. Wyznała, przez co przeszła

Sonia Bohosiewicz przez 14 lat była żoną Pawła Majewskiego. Ma z nim dwóch synów: Teodora i Leonarda. Aktorka do tej pory nigdy nie ujawniała faktów ze swojego prywatnego życia i nie zdradzała, co się dzieje pomiędzy nią a mężem. Nikt by nie przypuszczał nawet, że doszło do rozstania, gdyby nie doniesienia z „Dobrego Tygodnia”. Teraz Sonia Bohosiewicz po raz pierwszy opowiedziała o rozstaniu.

Sonia Bohosiewicz zdradziła, jak radziła sobie po rozwodzie

Na początku grudnia 2022 roku „Dobry Tydzień” poinformował, że małżeństwo Soni Bohosiewicz i Pawła Majewskiego to już przeszłość. – Sprawa o rozwód Soni Bohosiewicz i Pawła Majewskiego jest już zakończona. Wyrok zapadł w czerwcu 2022 roku – można było przeczytać w tygodniku.

Sonia Bohosiewicz nigdy nie skomentowała tych doniesień. Mogły się wydawać nawet nieprawdziwe z uwagi na fakt, że aktorka wybrała się nawet na zimowy urlop wraz z dziećmi i byłym mężem. Okazuje się jednak, że po prostu parze udało się zakończyć związek w zgodzie.

Ostatnio aktorka odniosła się bowiem do rozstania na Instagramie. Zorganizowała serię pytań i odpowiedź, a fani wykazali zainteresowanie tematem rozwodu. Jeden z internautów spytał wprost, „jak udało się jej zachować radość podczas rozstania”. Sonia Bohosiewicz zareagowała.

„A kto powiedział, że się udało? Było różnie. Medytacja, ruch, przyjaźnie, morsy. Łapałam się czego bądź. Ale już kurz opadł. Pamiętajcie, jutro też będzie dzień” – odpowiedziała.

