Magda Gessler znów oberwała za słowa o gejach. Tym razem od byłego pracownika TVP

Magda Gessler słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i odważnych reakcji. Gwiazda od lat prowadzi show TVNu „Kuchenne rewolucje”. Tam próbuje ratować restauracje, które są na skraju bankructwa. Chociaż nie zawsze się to udaje, to widzowie uwielbiają jej szczerość i cięty język.

Magda Gessler chętnie też wypowiada się na temat relacji damsko-męskich i udziela wszelakich rad. Sama od kilkunastu lat związana jest z Waldemarem Kozerawskim, biznesmenem, który jest właścicielem kliniki medycyny estetycznej.

Magda Gessler w ogniu krytyki za wypowiedź o związkach homoseksualnych

Ostatnio wywołała burzę swoimi słowami o jednopłciowych związkach. – Powiem to bardzo odważnie, coraz więcej mężczyzn wybiera opcję męsko-męską przez to, że się boją kobiet, dlatego że kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn i nie potrafią absolutnie być kobiece, bo są już tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, sensualności. To nie chodzi porno, seks, tu chodzi zwyczajną, słodką, kobiecą sensualność – stwierdziła odważnie.

Gessler odpowiada na hejt po komentarzu o „opcji męsko-męskiej”

To nie spodobało się fanom, którzy ostro ją skrytykowali. Później próbowała się tłumaczyć ze swoich słów. „Tolerancja to słowo, którym wytapetowałabym sobie cały dom. Dzięki temu ludzie mogą się odradzać na nowo” – napisała. „Moja wdzięczność jest ogromna! Młodzi ludzie, każdy inny, piękny, mądry. To w was wierzę! Wy jesteście siłą! Dziękuję za moc i wymianę cudownej energii!” – napisała w mediach społecznościowych Magda Gessler.

Magda Gessler zaatakowana przez dziennikarza. Odpowiedziała mu

Teraz głos zabrał Mikołaj Milcke, były dziennikarz TVP, autor książek o tematyce LGBT, wyoutowany gej. „Pani Magda Gessler podobno uważa się za sojuszniczkę osób LGBT. Pani Magda, która uważa się za sojuszniczkę osób LGBT i jednocześnie twierdzi, że geje są gejami, bo... boją się kobiet” – zaczął gwiazdor.

W dalszej części wpisu nie oszczędzał popularnej restauratorki. „I ta wypowiedź pani Magdy Gessler pokazuje, że mentalnie jest pani Magda jest wąsatym wujasem z wesela, który po północy, po paru głębszych ogłasza światu, że lesbijka jest lesbiją, bo żaden chłop jej nigdy porządnie nie wygrzmocił” – możemy przeczytać.

Jeśli uważa się Pani za sojuszniczkę osób LGBT, to chyba jednak wypada przeprosić za opowiadanie głupot – kontynuował Milcke. Podkreślił, że on sam jest gejem i jak wszyscy inni homoseksualni ludzie nie miał na to wpływu. Na koniec dodał, że podobne podejście jest bardzo niebezpieczne. „Takie wypowiedzi nie tylko nam szkodzą, ale przede wszystkim utrwalają groźne stereotypy. Że orientacja seksualna to wybór, że wynika z czegoś innego niż biologia, że kształtuje się w trakcie życia. A stąd już niedaleko do leczenia z homoseksualizmu” – zakończył.

Magda Gessler odniosła się do swoich słów w komentarzu pod postem byłego pracownika TVP i przyznała mu rację. „Ma pan rację, To było jakieś piramidalne nieporozumienie. No cóż, dużo by mówić” – napisała skruszona celebrytka.

