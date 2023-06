Gessler odpowiada na hejt po komentarzu o „opcji męsko-męskiej”. Pisze o „krążącym nad nami Saturnie”

Magda Gessler uczestniczyła w trzydniowym wydarzeniu See Bloggers 2023 w Łodzi. W trakcie imprezy udzieliła wywiadu redaktorowi portalu Pomponik Damianowi Glince. Restauratorka była pytana o równouprawnienie w Polsce.

– Mężczyźnie w tym kraju, szczególnie w obecnym układzie wolno prawie wszystko, kobiecie coraz mniej – oceniła gwiazda „Kuchennych rewolucji”. – Teraz więcej mężczyzn wybiera opcje męsko-męską przez to, że się boją kobiet. Dlatego kobiety czują się bardzo samotne i osaczają mężczyzn i nie potrafią absolutnie być kobiece. Są tak zniecierpliwione, że zapomniały o sztuce uwodzenia, o słodkiej kobiecej sensualności – stwierdziła dalej. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby kobieta się dobrze czuła i się szanowała. Żeby nie oddawała się byle jak i za byle co – dodała.

„Opcja męsko-męska”. Komentarze po wypowiedzi Gessler

Wypowiedź Gessler wzbudziła kontrowersje z wielu względów. Nagranie rozmowy dziennikarza z Magdą Gessler znalazło się na Tik-toku i nie umknęło internautom. W komentarzach roi się od negatywnych głosów. Fani nie kryli zażenowania. „Lubię Magdę, ale co ona wygaduje?”; „Ale odklejona”; „Niech pani powie, że to nie było na serio”; „Czy to prima aprilis?”; „A to nie jest tak, że decyduje za nas orientacja i tak jakby nie mamy na to wpływu?”; „Ale to tak nie działa”; „Co tu się wydarzyło?” – czytamy.

W sprawie wypowiedział się w rozmowie z Onetem Bart Staszewski, aktywista LGBT+ i prezes Fundacji Basta. – Magda Gessler palnęła babola i promuje niebezpieczne bzdury. Nie boję się kobiet, uwielbiam je i od zawsze wiedziałem, że jestem gejem – podkreślił.

Gessler odpowiada na hejt

Teraz na Instagramie Magda Gessler zamieściła nowy post o tolerancja. „Tolerancja to słowo, którym wytapetowałabym sobie cały dom. Dzięki temu ludzie mogą się odradzać na nowo” – napisała. „Moja wdzięczność jest ogromna! Młodzi ludzie, każdy inny, piękny, mądry. To w was wierzę! Wy jesteście siłą! Dziękuję za moc i wymianę cudownej energii!” – odnosi się dalej do wydarzenia Gessler.

Restauratorka poinformowała też, że otrzymała statuetkę w kategorii „Power Influencer”. Przyznała, że chociaż „czerwone dywany” to „nie jej bajka”, to „POWER to coś, co do niej pasuje”. „Życzę wam cudownego tygodnia. Mimo krążącego nad nami Saturna” – zakończyła swój wpis.

instagramCzytaj też:

Maja Hyży się zaręczyła! Pokazała pierścionekCzytaj też:

„Belfer” powraca z „Ostatnią lekcją”! O czym będzie 3. sezon serialu?