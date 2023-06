Hans Zimmer oświadczył się na scenie. Jest nagranie!

Hans Zimmer przez blisko trzydzieści lat napisał muzykę do ponad 120 filmów. Jest zdobywcą dwóch Oscarów za ścieżki dźwiękowe do produkcji „Król lew” (1995) i „Diuna” (2021) oraz dwóch nagród Grammy za muzykę do „Karmazynowego przypływu” (1996) oraz „Mrocznego Rycerza” (2009). Jego kompozycje słyszymy też w klasykach takich jak „Gladiator”, „Cienka czerwona linia”, „Sherlock Holmes”, „Incepcja” czy „Interstellar”.

Hans Zimmer oświadczył się swojej ukochanej na scenie

Artysta w czwartek 15 czerwca występował przed publicznością w londyńskiej O2 Arena. Po tym, jak wykonał utwory z „Mrocznego Rycerza”, „Piratów z Karaibów” i „Diuny”, zaprosił na scenę swoją partnerkę Dinę De Lucę.

„Dlaczego cię tutaj zaprosiłem? Chciałem zapytać cię o coś bardzo ważnego. Zamknęłaś tylne drzwi? Czy mleko jest w lodówce? Czy mamy jakiś sorbet w zamrażarce?” – żartował Zimmer.

Następnie zapytał swoją partnerkę, czy za niego wyjdzie. Z jej reakcji i reakcji Zimmera wynika, że powiedziała „tak”. Zobaczcie nagranie z tego wydarzenia, uwiecznione przez jednego z fanów.

