Powstaje australijska wersja „The Office”. W roli głównej po raz pierwszy kobieta!

Wiemy już, że Felicity Ward wcieli się w Hannah Howard, zarządzającą zespołem w firmie Flinley Craddick, zajmującej się produkcją i sprzedażą opakowań. W opisie czytamy, że gdy otrzymuje wiadomość z centrali, że jej oddział zostaje zamknięty i wszyscy muszą przejść w tryb pracy zdalnej, robi wszystko, co może i składa obietnice bez pokrycia, aby utrzymać razem swoją „rodzinę”.

43-letnia Felicity Ward znana jest znana z serii ABC „Spicks and Specks” czy „The Ronnie Johns Half Hour”. Pojawiła się też w miniserialu „Wakefield” jako Collette czy filmie „Jakieś pytania do Bena?” w roli Emily.

W obsadzie australijskiej wersji „The Office” znajdą się też: Edith Poor, Steen Raskopoulos, Shari Sebbens, Josh Thomson, Jonny Brugh, Pallavi Sharda, Susan Ling Young, Raj Labade, Lucy Schmit i Firass Dirani.

„The Office”

To już trzynasty remake serialu „The Office” i pierwszy z główną rolą kobiecą. Chociaż to brytyjski „The Office”, napisany i wyreżyserowany przez Rickiego Gervaisa i Stephena Merchanta, był pierwowzorem, od lat trwa batalia dotycząca tego, która wersja sitcomu jest lepsza – czy ta bazowa czy amerykańska. W tej drugiej główne skrzypce gra Steve Carell, który wciela się w kultowego już bohatera – Michaela Scotta, kierownika biura regionalnego firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton. Jeżeli chodzi o polską wersję, w maju ruszyły już zdjęcia do 3. sezonu. W główną rolę wciela się Piotr Polak.

Czytaj też:

To najstarsza polska drag queen. Film dokumentalny „Boylesque” trafi na HBO MaxCzytaj też:

Agnieszka Hyży: Polski system edukacji zaczyna robić więcej krzywdy, niż pożytku