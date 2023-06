Agnieszka Hyży: Polski system edukacji zaczyna robić więcej krzywdy, niż pożytku

Podczas gali ShEO Awards 2023 zgromadzeni mogli zobaczyć niesamowity spot Barbie. Marka od wielu lat prowadzi kampanię zmieniającą świadomość dziewczynek i pokazującą im, że mogą osiągać te same sukcesy, co chłopcy. Chwilę później nagrodę ShEO w kategorii „Nowa Generacja” otrzymała Klara Kowalczyk, która w 2022 roku wywalczyła tytuł drugiego Wicemistrza Polski i stanęła na podium jako jedyna dziewczyna całych Kartingowych mistrzostwach kraju. Statuetkę wręczyła Agnieszka Hyży, która w zeszłym roku sama została uhonorowana ShEO Awards.

Agnieszka Hyży o polskim systemie edukacji i wspieraniu pasji dzieci

Już po gali Agnieszka Hyży rozmawiała z Aleksandrą Krawczyk z „Wprost” o tym, jakie wyzwania stoją teraz przed dziećmi. – Czuje się taka dumna i szczęśliwa, że mogłam wręczać nagrodę dziewczynce, właściwie równolatce niemalże z moją córką. I patrzę na nią z ogromnym podziwem. Pakuje się dziewczyna w męski świat sportu motoryzacyjnego. Jest już naprawdę w przedsionku Formuły 1 – dwie tylko dziewczynki na świecie w tym świecie tak wysoko stoją. Dla mnie to jest niezwykle budujące – podkreśliła dziennikarka.

Przyznała, że obserwuje teraz swoją córkę, która wkracza w dorastanie i brakuje jej pewności siebie, mimo że obserwuje silne babcie, silną mamę i mężczyzn, którzy współpracują z kobietami.

– Ona nie dostaje tego w szkole, w systemie edukacji, może nie dostała tego w „mleku matki”, DNA. Coś na pewno jest na rzeczy i myślę, że mądre głowy powinny się pochylić nad tym, jak my powinniśmy edukować płciowo nasze dzieci, żeby uzbroić je w takie narzędzia do poczucia, że nieważne, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, to możesz wszystko. Możesz spełniać swoje pasje, pomysły na życie zawodowe. Mała 12-latka dziś to powiedziała, że życzy wszystkim, żeby spełniali swoje marzenia, żeby praca była pasją, radością. To jest najfajniejsza lekcja, którą możemy wynieść z naszych spotkań – oceniła Hyży.

Hyży: Dzieci z tykających bombek, zmieniają się w małe niewybuchy

Dziennikarka wyznała, że ostatnio zastanawiała się nad tym, czy polski system edukacji nie robi więcej krzywdy, niż pożytku.

– To jest wielka odpowiedzialność rodziców, żeby nie zabić w dziecku takiego naturalnego entuzjazmu do rzeczy, które zaczyna robić. Jest świetny autor książek Mikołaj Marcela, który pisze książki dla rodziców o tym, jak wspierać dziecko, żeby nie zabić ich fantazyjnego świata, bo to jest czas, w którym dziecko myśli „mogę wszystko!”. Myślę, że polska szkoła to zabija – stwierdziła.

– Nie jestem pewna, czy jest sens posyłać dziecko do polskiej szkoły i normalnego systemu edukacji, bo uważam, że on zaczyna robić więcej krzywdy, niż pożytku. Nie jesteśmy kompletnie dostosowani do nowych technologii i tego, jak świat poszedł do przodu. Jest też wiele aspektów w życiu naszym, które powodują, że te dziewczynki i też chłopcy z takich tykających bombek zamieniają się w takie małe niewybuchy. Trzeba o tym mówić – mówiła Agnieszka Hyży na gali ShEO Awards 2023.

