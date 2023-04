Nie żyje Jani, partnerka Michała Wójcika z Ani Mru-Mru

W lipcu 2020 roku Michał Wójcik, znany z kabaretu Ani Mru-Mru, poinformował, że jego ukochana partnerka Jani, choruje na raka. W wideo, zamieszczonym na YouTube, komik poprosił o wsparcie finansowe na walkę z chorobą i pobyt w klinice.

„Całe życie pomagałem, dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała – ma raka. Ale rak to nie wyrok i chcemy podjąć z nim walkę. Dziś proszę was o pomoc, o fundusze na pobyt dla niej w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz. Bardzo was proszę o pomoc” – mówił na nagraniu zamieszczonym w sieci Michał Wójcik.

Walka o zdrowie dla Jani

Po dziewięciu dniach udałosię zgromadzić nie tylko wymagane 150 tys. złotych, ale niemal 245 tys. złotych. Wójcik w "Pytaniu na Śniadanie" przeczytał wtedy list, w którym jego ukochana podziękowała za wsparcie.

„Kochani, nieoceniona jest pomoc i wsparcie, które dostałam. Uwielbiam dawać, ale z przyjmowaniem mam wyzwanie. Choroba pokazała, że jestem człowiekiem małej wiary. Wy sprawiliście, że chcę się zmienić na lepsze, że zaczynam wierzyć” – napisała.

Zmarła partnerka Michała Wójcika z Ani Mru-Mru

Teraz jeden z przyjaciół pary Krzysztof Ferdyn, potwierdził w rozmowie z Party.pl informację o odejściu Jani. „To jest zbyt osobiste i zbyt bolesne. Niestety muszę potwierdzić tę informację. I to dosyć smutną, natomiast nie komentujemy tego z Michałem” – przekazał.

Michał i Jani w 2019 roku doczekali się syna – Michała Juniora.

