Taką emeryturę dostaje Jolanta Kwaśniewska? Media podały kwotę

Jolanta Kwaśniewska od dawna jest nazywana ulubioną Pierwszą Damą Polaków. Tę rolę pełniła przez 10 lat, kiedy jej mąż Aleksander Kwaśniewski był głową państwa. Wówczas Kwaśniewska zrezygnowała z drogi zawodowej i całkowicie poświęciła się działalności dyplomatycznej i charytatywnej.

Ile emerytury dostaje Jolanta Kwaśniewska?

Żona Aleksandra Kwaśniewskiego skupiła się na nieodpłatnej działalności i postanowiła, że sama będzie opłacać swoje składki ZUS i przekonywała do tej opcji także innych Polaków.

– Każdy z nas musi być odpowiedzialny za siebie. Odkładajmy, chociaż niewielką część swoich dochodów, żeby mieć nawet skromny kapitał na przyszłość. Racjonalnie nimi gospodarujmy. Jeśli mamy środki, nauczmy się też inwestować. Nikt, tak jak my sami, nie zadba o nasze emerytury – powiedziała kilka lat temu w rozmowie z „Faktem”.

Teraz „Super Express” dotarł do informacji, ile ulubiona Pierwsza Dama Polaków otrzymuje emerytury. Jak się okazuje, nie jest to zawrotna kwota, bo zaledwie 2,5 tysiąca złotych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę waloryzację świadczeń. Redakcja wspomnianego tabloidu twierdzi więc, że teraz kwota świadczeń Jolanty Kwaśniewskiej wynosi trzy tysiące złotych.

Polskie gwiazdy komentują swoje emerytury

Znani aktorzy czy piosenkarze nie ukrywają, że muszą dorabiać do swoich emerytur. W przeciwnym wypadku nie mieliby za co żyć. Ich emerytury często wynoszą grosze, a gwiazdy otwarcie o tym wspominają. Do tego grona zdecydowanie należy Teresa Lipowska, Maryla Rodowicz, Katarzyna Skrzynecka czy Marek Piekarczyk.

