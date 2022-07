Taylor Swift zaręczyła się z Joe Alwynem? „Pierścionek nosi tylko w domu”

Taylor Swift podczas swojej kariery była w wielu związkach z kolegami po fachu. Wokalistka ma na swoim koncie relację z m.in. z Harrym Stylesem, Joe Jonasem, Calvinem Harrisem, Tomem Hiddlestonem czy Taylorem Lautnerem. Jej kochliwość była nawet swojego czasu powodem do żartów.

Taylor Swift jest ogromną gwiazdą, dlatego nic dziwnego, że media bardzo interesuje jej życie prywatne. Wokalistka wydała aż dziewięć albumów i otrzymała 11 statuetek Grammy. To sprawia, że celebrytka ma rzesze fanów na całym globie. Jednak od kiedy Taylor Swift jest w związku z Joe Alwynem, stara się unikać mówienia o ich relacji. Na próżno też szukać kadrów z życia prywatnego w jej mediach społecznościowych. Para jest ze sobą już ponad pięć lat, ale starają się trzymać z dala od błysku fleszy czy czerwonego dywanu. Taylor Swift rzadko w wywiadach mówi o swoim uczuciu, ale kiedy już to robi, to zapewnia o jego sile.

Taylor Swift zaręczyła się z Joe Alwynem?

Teraz zagraniczne media obiegła wieść o zaręczynach Taylor Swift z Joe Alwynem. Jak czytamy w „The Sun”, gwiazda miała przyjąć pierścionek już kilka miesięcy temu, ale nosi go tylko za zamkniętymi drzwiami w domu.

„Właściwie byli zaręczeni od kilku miesięcy, ale powiedzieli tylko najbliższej rodzinie i zaufanym, bardzo starym znajomym. Wszyscy też zobowiązali się do zachowania tajemnicy” – czytamy. Jak twierdzi portal, nawet nie wszyscy z zespołu wokalistki wiedzą o tajemnicy. Źródło przekazało także, że jeśli dojdzie do ślubu, to będzie skromny i bez kamer.

Czytaj też:

Alicia Keys pozuje z płytą Natalii Kukulskiej!