Nie żyje twórca „A Whiter Shade of Pale”. Keith Reid miał 76 lata

Keith Reid, twórca tekstu „A Whiter Shade of Pale”, zmarł 23 marca 2023 roku w londyńskim szpitalu. Artysta od lat zmagał się z rakiem. Rodzina Reida podziękowała za kondolencje i słowa otuchy. Szczegóły pogrzebu mają zostać przekazane niedługo, ale już teraz wiadomo, że będzie to kameralna uroczystość. Tę informację potwierdził zespół wydając oświadczenie na swojej stronie.

„Jego teksty były jedyne w swoim rodzaju i pomogły ukształtować muzykę tworzoną przez zespół. Jego pomysłowe, surrealistyczne i wielowarstwowe słowa były radością dla fanów Procol, a ich złożoność z założenia była potężnym dodatkiem do katalogu Procol Harum. Nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi” – czytamy.

Także na raka w zeszłym roku zmarł wokalista i współautor hitów Gary Brooker. Obaj artyści odeszli w wieku 76 lat, do czego nawiązał Richard Lewis. „Odszedł skromny geniusz, mój przyjaciel. Tekściarz Procol Harum dołączył do swojego muzycznego partnera, Gary’ego Brookera. Moje serce pęka na myśl o jego wieloletniej żonie, Pinkey. Uwielbiałem twoją wyobraźnię i kochałem cię”.. – napisał na Twitterze aktor.

Keith Reid – kim był?

Keith Reid był twórcą praktycznie wszystkich tekstów piosenek kultowego zespołu Procol Haru. W latach 60. i 70., ale także po reaktywacji zespołu od 1991 roku, zajmował się wersją tekstową utworów.

„A Whiter Shade of Pale”, który przyniósł Procol Harum największą popularność zaraz za The Beatles „Hey Jude” i The Rolling Stones „Satisfaction” jest się trzecim najczęściej sprzedawanym na świecie singlem z muzyką z lat 60.

