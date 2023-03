Lance Reddick, aktor z „Prawa ulicy” i „Johna Wicka”, znaleziony martwy. Miał 60 lat

Jak poinformowały zagraniczne media, Lance'a Reddicka znaleziono martwego w piątek 17 marca rano w jego domu w Studio City w Los Angeles. „Variety” informuje, że aktor zmarł „z przyczyn naturalnych”.

Nie żyje filmowy Charon z „Johna Wicka”

W nadchodzącym filmie „John Wick 4”, którego premiera planowana jest na 24 marca, Reddick ponownie wciela się w rolę Charona, konsjerża w hotelu Continental w Nowym Jorku, który pojawił się we wszystkich czterech filmach. Charon pracował u boku nieemerytowanego płatnego zabójcy Keanu Reeve'a, w szczególności opiekując się nowym psem Johna w drugiej części i dołączając do strzelaniny w trzecim filmie. Reddick ma również pojawić się w nadchodzącym spin-offie cyklu „John Wick”, czyli „Ballerinie” z główną rolą Any de Armas.

Gdzie grał Lance Reddick?

Pierwszą dużą rolą Reddicka była kreacja w 4. sezonie dramatu HBO „Oz”, gdzie wcielił się w detektywa Johnny'ego Basila. Potem dołączył do serialu „Prawo ulicy” w roli porucznika Cedrica Danielsa, jednego z głównych bohaterów. Grał ponadto w „Zagubionych”, „CSI: Kryminalne zagadki Miami” czy „Obliczach Nowego Jorku”.

Reddick podkładał też głos pod gry komputerowe, w tym „Destiny”, „Horizon Zero Dawn” czy „50 Cent: Blood on the Sand”. Wystąił także w teledysku Jaya-Z i Beyonce do piosenki „'03 Bonnie & Clyde”.

