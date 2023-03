James Gunn wyreżyseruje „Superman: Legacy”. Jaki będzie jego Clark Kent?

James Gunn potwierdził informację za pośrednictwem Twittera. „Tak, pokieruję filmem »Superman: Legacy«, który zostanie wydany 11 lipca 2025 roku” – napisał. „Mój brat Matt powiedział, że kiedy zobaczył wyznaczoną datę premiery tego filmu, to zaczął płakać. Zapytałem go, stary dlaczego? A on odpowiedział, że przecież tego dnia są urodziny taty. Straciłem tatę prawie trzy lata temu. Był moim najlepszym przyjacielem” – czytamy we wzruszającym poście.

Jaki będzie nowy Superman Jamesa Gunna?

Dalej Gunn przyznaje, że jego ojciec nie rozumiał go, gdy był dzieckiem, ale wspierał jego miłość do komiksów i filmu, a on bez tego wsparcia nie zrobiłby nigdy żadnego filmu. Jak wyjaśnił reżyser, już trzy lata temu zaproponowano mu, aby wyreżyserował i napisał scenariusz do nowego „Supermana”, jednak nie miał wtedy pomysłu na to, jak zrobić z tej postaci wyjątkową, zabawną i emocjonalną i oddać mu godność, na jaką zasługuje.

„Nieco mniej niż rok temu badałem ten temat i zobaczyłem jego dziedzictwo, jego arystokratycznych kryptońskich rodziców ale i tych, którzy byli rolnikami z Kansas. Zdecydowałem się więc napisać scenariusz, ale wahałem się, czy reżyserować film, pomimo ciągłego nalegania ze strony Petea Safrana i innych, abym to zrobił (przepraszam, Peter”- napisał dalej Gunn i wyjaśnił, że fakt, iż pisze scenariusz do filmu nie oznacza, że „czuje go wizualnie”. „Jednak, krótko mówiąc, uwielbiam ten scenariusz i bardzo się cieszę, że zaczynamy tę podróż” – podsumował.

Nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w młodego Supermana, szczególnie po odejściu Henry'ego Caville'a z uniwersum DC. Na dalsze ogłoszenia w tej sprawie przyjdzie nam pewnie jeszcze trochę poczekać.

