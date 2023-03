Wojewódzki o odejściu z „Mam talent”. Był rozczarowany Chylińską i Foremniak

Kuba Wojewódzki od lat jest jurorem w różnych talent show. Dziennikarz poza swoim autorskim talk-show ma na swoim koncie ocenianie uczestników w „Idolu”, „Mam talent” i „X-Factor”.

Kuba Wojewódzki o odejściu z „Mam talent”

W „Mam talent” gwiazdor przez lata zasiadał za stołem jurorskim. Razem z nim uczestników oceniały Małgorzata Kożuchowska i Agnieszka Chylińska. Kuba Wojewódzki postanowił zakończyć przygodę z programem w 2011 roku, o czym poinformował na łamach „Polityki”, gdzie regularnie pisze felietony.

„Zmiany, zmiany, zmiany szykują się w popularnym »Mam talent!«. Z pierwszej ręki wiem, że skład programu jest już historią. Podobno w miejsce dotychczasowego jurora ma pojawić się były szef Radia Zet Robert Kozyra. Dobry strzał. Nienawiść to świetny medialny towar” – napisał wówczas.

Wojewódzki gorzko o Chylińskiej i Foremniak

Kuba Wojewódzki przez lata nie komentował swojej decyzji i do tej pory nie wiadomo, co było jej powodem. W ostatnim odcinku swojego programu podczas rozmowy z Piotrem Gąsowskim niespodziewanie wrócił do tego tematu. Celebryta wrócił do tych wydarzeń w nawiązaniu do obecnej sytuacji Gąsowskiego, który zrezygnował z posady „Twoja twarz brzmi znajomo” w geście solidarności z Katarzyną Skrzynecką.

– Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z „Mam talent”, to obie powiedziały: Odchodzimy z tobą!. A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność – powiedział prowadzący.

Mimo niedowierzania Wojewódzkiego, Gąsowski jeszcze raz podkreślił swoje stanowisko. – Ja jestem taki lojalny! Za co? Za miłość do Kaśki. Już drugi raz była taka sytuacja. I powiedziałem, że nie chcę drugi raz do tego dopuścić, żeby zabierano mi Kasię – wyznał nawiązując do zwolnienia Skrzyneckiej z „Tańca z Gwiazdami”.

