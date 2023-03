Żebrowska zabrała głos ws. nagiego zdjęcia męża. Zrobiła to w swoim stylu

Kiedy Aleksandra Żebrowska opublikowała nagie zdjęcie Michała Żebrowskiego, w sieci zawrzało. Wielu fanów było oburzonych otwartością celebrytki i dało ten upust w złośliwych komentarzach. Celebrytka nie zostawiła tego bez odpowiedzi.

Aleksandra Żebrowska opublikowała nagie zdjęcie męża

10 marca z okazji Dnia Mężczyzna Aleksandra Żebrowska wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym internauci mogą zobaczyć męża celebrytki zupełnie nago. Żona Żebrowskiego zakryła jego sutki emotikonami tulipanów, a miejsce intymne zakryła własnym kciukiem, który pojawił się na pierwszym planie. „Równości” – brzmiał podpis pod zdjęciem.

W komentarzach pojawiło się wiele pozytywnych głosów. Fani i fanki małżeństwa Żebrowskich byli pod wrażeniem ich dystansu do siebie i otwartości. Jednak równie tak dużo jak pozytywnych wpisów, pojawiło się negatywnych. Niektórzy z internautów w swoich złośliwościach posunęli się naprawdę daleko.

Żebrowska zabrała głos po krytyce internautów

Aleksandra Żebrowska słynie z ogromnego dystansu do siebie. Swoje konto w mediach społecznościowych prowadzi z wielkim dystansem. Od dawna pokazuje, jak wygląda jej macierzyńska codzienność. Żona Michała Żebrowskiego w żartobliwy sposób prezentuje swój dystans do opieki nad dziećmi, ciąży, swojego ciała czy karmienia piersią. Nie wszystkim to się jednak podoba i nieraz Aleksandra Żebrowska spotyka się z krytycznymi komentarzami.

Tak było również w przypadku udostępnienia nagiego zdjęcia męża. Celebrytka postanowiła zabrać głos w wyjątkowy sposób. Nie odnosiła się do każdego z komentarzy, ale wrzuciła zdjęcie z sesji dla Elle, na którym widzimy, jak siedzi na stole z gazetą.

Do fotografii dołączyła zrzut ekranu z nieprzyjemnym komentarzem. Jedna z internautek postanowiła podzielić się ze światem swoim zdaniem. Według kobiety Aleksandra Żebrowska „nie zasłużyła na takiego męża”. Tajemnicza fanka Żebrowskiego wyraziła też żal, że aktor przed ślubem z celebrytką nie poznał innej kobiety, która byłaby dla niego „autentycznie odpowiednia”. Dodatkowo to właśnie mama czwórki dzieci gwiazdora „doszczętnie niszczy jego dorobek artystyczny”.

Żebrowska jak zwykle odniosła się do tego z humorem. „Ja przeglądająca ogłoszenia, w poszukiwaniu kobiety autentycznie odpowiedniej dla mojego męża, która będzie godnie pełniła funkcję jego żony, nie niszcząc przy tym doszczętnie jego dorobku artystycznego ani dobrego imienia – a przede wszystkim, nigdy niemyślącej o seksie z nim” – czytamy. Post wyjątkowo spodobał się innym osobom z branży, które chętnie komentowały żartobliwe podejście żony Żebrowskiego.

