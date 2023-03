Peter Gabriel wydał nowy singiel. Zainspirował Jeffa Bezosa

Napisany i wyprodukowany przez Petera Gabriela „Playing For Time” został nagrany w Real World Studios w Wiltshire oraz The Beehive w Londynie. Na fortepianie zagrał Tom Cawley. Orkiestrowa aranżacja jest dziełem Eda Shearmura – nagrano ją w londyńskim British Grove Studios z udziałem wielu muzyków, którzy wcześniej pracowali nad „New Blood” (2011).

– To bardzo osobista piosenka o tym, w jaki sposób gromadzimy wspomnienia. Stawia pytanie czy jesteśmy więźniami czasu, czy też może nas on uwolnić – wyjaśnił Peter Gabriel. – Myślę, że warto jest dążyć do większych, bardziej ekscytujących celów. Mogą zapewnić bogatsze wspomnienia, które nakarmią Was, gdy będziecie już w moim wieku. W końcu każde doświadczenie, przez które przechodzisz, jest cenną lekcją – poradził artysta.

Premierze każdego nowego singla towarzyszy wyjątkowe dzieło sztuki. Okładka „Playing For Time” to dzieło Annette Messager. Peter Gabriel od dawna podziwia jej prace.

Jeff Bezos zbuduje zegar inspirowany przemyśleniami Petera Gabriela

Przemyślenia Gabriela na temat istoty czasu zainspirowała praca Fundacji Long Now i niezwykły wynalazek Danny’ego Hillisa, zegar na 10 tysięcy lat, którego budowę sponsoruje Jeff Bezos.

– Jestem pewien, że jeśli mamy szansę zmierzyć się z problemami, przed którymi obecnie stoimy, musimy zacząć myśleć znacznie szerzej, aby zauważyć prawdziwy postęp. Myślę, że ten projekt ma ogromną wartość. Na ich stronie znajdziecie kilka niesamowitych wykładów. Jeśli chcecie zagłębić się w rolę czasu i długoterminowego myślenia, Fundacja Long Now jest świetnym punktem startu – mówi artysta.

Peter Gabriel nie tylko wydaje nową płytę. Tournée „i/o The Tour” rozpocznie się koncertem w Krakowie, 18 maja w TAURON Arenie. Bilety są już w sprzedaży.

