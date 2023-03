Alex Murdaugh, bohater dokumentu Netfliksa, usłyszał wyrok dożywocia. „Sprawiedliwości stało się zadość”

Niedawno na Netfliksie pojawił się dokument zatytułowany „Skandal w Karolinie Południowej: Kto zabił Paula i Maggie Murdough”, w którym opisane zostały szczegółowo zbrodnie i nadużycia, jakich dopuszczała się cała rodzina.

Alex Murdaugh oskarżony był o to, że zabił swoją żonę i syna w ich rodzinnej posiadłości w czerwcu 2021 roku w ramach planu odwrócenia uwagi od serii skandali finansowych, które wyszły na jaw w ramach innego procesu cywilnego w sprawie śmierci 19-letniej Mallory Beach w wypadku na łodzi, spowodowanym przez Paula Murdaugha – jedną z ofiar.

Dowody przedstawione przysięgłym wykazały, że Murdaugh ukradł miliony dolarów klientom rodzinnej firmy prawniczej, do czego przyznał się przed sądem. W sądzie udowodniono, że po tym, jak zabił swoich bliskich, adwokat próbował zrzucić winę na nieznanych przestępców, którzy dokonali „aktu zemsty”.

Przysięgli jednak jednogłośnie odrzucili twierdzenia obrony, że dowody przeciwko Murdaughowi zostały sfabrykowane i że do przeprowadzenia zabójstw potrzeba było dwóch strzelców. Wysiłki obrony zostały poważnie nadszarpnięte po tym, jak dowody wideo z telefonu komórkowego wykazały, że Murdaugh był na miejscu zbrodni kilka minut przed tym, jak doszło do morderstw.

Alex Murdaugh skazany na dożywocie. „Sprawiedliwości stało się zadość”

Ława przysięgłych wydała wyrok wobec 54-letniego Aleksa Murdaugha po mniej niż trzech godzinach narady, kończąc sześciotygodniowy proces, który zamienił małe amerykańskie miasteczko Walterboro w medialny cyrk.

Sędzia Clifton Newman wygłaszając wyrok powiedział Aleksowi Murdaughowi, że nie ma wątpliwości, że duchy jego ofiar – Paula i Maggie – będą go odwiedzać każdej nocy. Przez cały czas były adwokat potwarzał, że jest niewinny, co powodowało kolejne pouczenia sędziego. – Kiedy to się skończy? – pytał, nawiązując do kłamstw 54-latka.

Sędzia odniósł się też do uzależnienia Murdaugha od opioidów, co obrona starała się wykorzystać na korzyść swojego klienta. – Może to nie ty ich zabiłeś. To mógł być potwór, którym się stałeś – stwierdził w pewnym momencie Newman.

Po ogłoszeniu werdyktu w czwartek wieczorem główny prokurator Creighton Waters powiedział, że sprawiedliwości stało się zadość. – Nie ma znaczenia, kim jest twoja rodzina – powiedział Waters. – Nie ma znaczenia, ile masz pieniędzy czy jak wybitny jesteś. Jeśli postąpisz źle, jeśli złamiesz prawo, jeśli zamordujesz, sprawiedliwości stanie się zadość w Karolinie Południowej – podkreślił.

