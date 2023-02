Nie żyje Jansen Panettiere. Brat Hayden Panettiere miał 28 lat

Informację o śmierci Jansena Panettiere'a potwierdziła w rozmowie z „The Hollywood Reporter” przedstawicielka jego siostry. Wiadomo, że zmarł 19 lutego.

Przyczyna zgonu aktora nie jest znana, a do wiadomości publicznej nie zostały podane żadne szczegóły sprawy. Hayden Panettiere i inni członkowie rodziny nie wypowiedzieli się na razie publicznie na temat straty.

Gdzie grał Jansen Panettiere?

Jansen Panettiere urodził się 25 września 1994 roku w Palisades w stanie Nowy Jork, jako syn Lesley R. Vogel, aktorki opery mydlanej, i Alana Lee „Skipa” Panettiere, podporucznika remizy strażackiej.

Swoją karierę aktorską rozpoczął filmem Disney Channel „Tiger Crise”, w którym zagrała też jego siostra Hayden. Potem grał też w produkcjach Nikelodeon, w tym „Ostatni dzień lata”. Inne tytuły z jego udziałem to między innymi „Mgła”, „Oko” czy „Roboty”. Szeroka publiczność znać go mogła z serii „The Walking Dead”. W 2022 roku zagrał Robina w filmie „Love and Love Not”.

