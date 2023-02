Nie żyje Cody Longo. Amerykański aktor, który zmagał się z licznymi oskarżeniami, miał 34 lata

Jak podał przedstawiciel aktora Alex Gittelson w rozmowie z „The Washington Post”, Cody Longo zmarł we śnie, z powodu – jak uważa się na ten moment – przypadkowego zatrucia alkolem. Ciało 34-latka znalezione zostało w sobotę 11 lutego.

„Cody był całym naszym światem. Dzieci i ja jesteśmy zdruzgotani. Był najlepszym ojcem. Zawsze będziemy za tobą tęsknić i cię kochać” – przekazała w oświadczeniu żona aktora Stephanie Longo.

Nie żyje Cody Longo. Kim był? Gdzie grał?

Cody Longo, występujący też czasami jako Cody Anthony, był najbardziej znany z serialu „Dni naszego życia”, w którym pojawiał się od 2011 roku. Potem wcielał się też w Eddiego Durana w serialu „Hollywood Heights” z 2012 roku. Grał również w filmach, w tym „Bring It On: Fight to the Finish” z Christiną Milan. Oglądać mogliśmy go również w „CSI: Nowy Jork”, „Nashville” czy „Make It or Break It”.

Zarzuty pod adresem Cody'ego Longo

W 2020 roku Longo został aresztowany i oskarżony o napaść seksualną na dziecko. Później zarzuty wobec niego zostały jednak oddalone. Lokalna gazeta „Clarksville Now” donosiła też o innym incydencie, który miał miejsce w tym samym roku w domu aktora. Longo oskarżony został o stosowanie przemocy domowej, jednak zarzuty wobec niego zostały później oddalone.

Czytaj też:

Blake Lively urodziła czwarte dziecko! Ogłosiła to w nietypowy sposóbCzytaj też:

„Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” z nową, epicką zapowiedzią. To jeden z najdroższych filmów w historii