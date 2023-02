Bestsellery Empiku 2023. Gdzie oglądać? Kto wystąpi? Przypominamy wszystkie nominacje

Ostatnie godziny dzielą nas od gali Bestsellerów Empiku 2023, którą poprowadzi Marcin Prokop. Gospodarzami transmisji internetowej będą Red Lipstick Monster i Karol Paciorek.

Bestsellery Empiku 2023. Wszystkie nominacje

KSIĄŻKA – literatura piękna



„Chołod”, Szczepan Twardoch, Wydawnictwo Literackie„Empuzjon”, Olga Tokarczuk, Wydawnictwo Literackie„Gdzie jesteś, piękny świecie”, Sally Rooney, tłum. Jerzy Kozłowski, Wydawnictwo W.A.B.„Zanim wystygnie kawa”, Toshikazu Kawaguchi, tłum. Joanna Dżdża, Grupa Wydawnicza Relacja„Życie Violette”, Valérie Perrin, tłum. Wojciech Gilewski, Wydawnictwo Albatros





KSIĄŻKA – kryminał i thriller





„Brakujący element”, Harlan Coben, tłum. Magdalena Słysz, Wydawnictwo Albatros„Czerwona ziemia”, Marcin Meller, Wydawnictwo W.A.B.„Mentalista”, Camilla Läckberg, Henrik Fexeus, tłum. Inga Sawicka, Wydawnictwo Czarna Owca„O włos”, Katarzyna Bonda, Wydawnictwo Muza„Projekt Riese”, Remigiusz Mróz, Wydawnictwo Filia



KSIĄŻKA – literatura obyczajowa





„It Starts with Us”, Colleen Hoover, tłum. Aleksandra Żak, Wydawnictwo Otwarte„Jedno życzenie”, Nicholas Sparks, tłum. Anna Dobrzańska, Wydawnictwo Albatros„Siła kobiet”, Barbara Wysoczańska, Wydawnictwo Filia„The Spanish Love Deception”, Elena Armas, tłum. Matylda Biernacka, Wydawnictwo Otwarte„The Love Hypothesis”, Ali Hazelwood, tłum. Filip Sporczyk, Wydawnictwo Muza



KSIĄŻKA – literatura polska dla dzieci





„Hydropolis. Uciekaj”, Zygmunt Miłoszewski, Wydawnictwo W.A.B.„Magiczne drzewo. Geniusz”, Andrzej Maleszka, Znak Emotikon„Odwagi, Pinku! Książka o odporności…, Urszula Młodnicka, Agnieszka Waligóra, Sensus„Sekretna historia ludz… skarpetek”, Justyna Bednarek, Daniel de Latour, Poradnia K.„TOPR. Tatrzańska przygoda Zosi i Franka”, Beata Sabała-Zielińska, Prószyński Media



KSIĄŻKA – young adult



„All of Your Flaws. Przypomnij mi naszą przeszłość”, Marta Łabęcka, BeYA„Heartstopper 2”, Alice Oseman, tłum. Natalia Mętrak-Ruda, Jaguar„Krew i popiół”, Jennifer L. Armentrout, tłum. Danuta Górska, You&YA„Rodzina Monet. Skarb”, Weronika Anna Marczak, You&YA„Start a Fire. Runda pierwsza”, P.S. Herytiera (Pizgacz), BeYA/Editio Red



MUZYKA – pop i rock





„Harry’s House”, Harry Styles, Sony Music Entertainment„Lata Dwudzieste”, Dawid Podsiadło, Pur Pur, Sony Music Entertainment„Męskie Granie 2022”, Różni Wykonawcy, Mystic Production„Never Ending Sorry”, Agnieszka Chylińska, Top Management, Sony Music Entertainment„Uczta”, sanah, Magic Records, Universal Music Polska



MUZYKA – rap i hip-hop





„Dom dla zmyślonych przyjaciół pana Mateusza”, Szpaku, Gugu Label, Universal Music Polska„Hotel Maffija 2”, SB Maffija, SBM Label, e-muzyka„Muzyka Komercyjna”, Pezet, Pezet, e-muzyka„Pretty Boy”, White 2115, SBM Label, e-muzyka„Produkt47”, OKI, 2020, Universal Music Polska



MUZYKA – live





Fest Festival, Follow The StepJimek & Goście: Historia polskiego hip-hopu, Going.Mata Tour, Sold Out AgencjaSBM Festival, vol. 6, Sold Out AgencjaTaco Hemingway 2020, 2021 2022 Tour, Revolume



KULTURA CYFROWA – audiobook



„Czerwona ziemia”, Marcin Meller, czyta: Wojciech Mecwaldowski, Wydawnictwo W.A.B.„Gra złudzeń”, Kasia Magiera, czyta: Aneta Todorczuk, Wydawnictwo Melanż„Małe zbrodnie”, Magdalena Majcher, czyta: Aneta Todorczuk, Wydawnictwo W.A.B.„Ukochane dziecko”, Romy Hausmann, czyta: Martyna Szymańska, Wydawnictwo W.A.B.„Uśpiona”, Alicja Sinicka, czyta: Anna Dereszowska, Wydawnictwo W.A.B.



KULTURA CYFROWA – superprodukcja audio



„Chołod”, Szczepan Twardoch, Empik Go i Wydawnictwo Literackie„Mierzeja”, Wojtek Miłoszewski i Zygmunt Miłoszewski, Empik Go i Wydawnictwo W.A.B.„Niech to usłyszą”, Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek, Radio Zet„Projekt Riese”, Remigiusz Mróz, Empik Go i Wydawnictwo Filia„Szum”, Małgorzata Oliwia Sobczak, Empik Go i Wydawnictwo W.A.B.



KULTURA CYFROWA – podcast



„Dialogi Waginy i Penisa”, Beata Biały, Andrzej Gryżewski, Jagna Kaczanowska„Kryminalna historia kościoła”, Artur Nowak, Stanisław Obirek„Negocjator”, Krzysztof Balcer, Jolanta Gwardys„Odwilż” (HBO Max), Justyna Mazur, Marcin Myszka„Wariaci u władzy”, Witold Szabłowski



FILM – kino polskie



„Dziewczyny z Dubaju”, reż. Maria Sadowska, Kino Świat„Miłość, sex & pandemia”, reż. Patryk Vega, Kino Świat„Wesele”, reż. Wojtek Smarzowski, Kino Świat„Zupa nic”, reż. Kinga Dębska, Kino Świat„Żeby nie było śladów”, reż. Jan P. Matuszyński, Kino Świat



FILM – kino familijne



„Minionki: Wejście Gru”, reż. Kyle Balda, Galapagos„Nasze magiczne Encanto”, reż. Howard Byron, Galapagos„Sing 2”, reż. Garth Jennings, Galapagos„Skarb Mikołajka”, reż. Julien Rappeneau, Kino Świat„To nie wypanda”, reż. Domee Shi, Galapagos



ODKRYCIA EMPIKU 2022: Literatura





Wiktoria Bieżuńska, „Przechodząc przez próg, zagwiżdżę”, Wydawnictwo CyrankaAnna Goc, „Głusza”, Dowody na istnienieOlga Górska, „Nie wszyscy pójdziemy do raju”, DrzazgiKarolina Lewestam, „Pasterze smoków. Rodzice kontra świat”, Wydawnictwo CzarneIshbel Szatrawska, „Żywot i śmierć pana Hersha Libkina z Sacramento w stanie Kalifornia”, Wydawnictwo Cyranka



ODKRYCIA EMPIKU 2022: Muzyka





27.Fuckdemons, „Nic się nie stało”, e-muzykaDaria ze Śląska, „Falstart albo faul, Dziewczyna z tatuażem”, Jazzboy RecordsFrank Leen, „Bombonierki, Za dobrze by zapomnieć”, Sony MusicJakub Skorupa, „Zeszyt pierwszy”, Universal Music GroupOfelia, „8”, Warner Music Group



ODKRYCIA EMPIKU 2022: Film



Tomasz Habowski, „Piosenki o miłości”, Gutek FilmDamian Kocur, „Chleb i sól”, Kino ŚwiatŁukasz Kowalski, „Lombard”, Against GravityKamil Krawczycki, „Słoń”, Tongariro ReleasingGrzegorz Mołda, „Zadra, Matecznik”, Mówi Serwis Sp. z o.o., Galapagos Films

Bestsellery Empiku 2022. Kto wystąpi?

Podczas wydarzenia zaśpiewa między innymi Dawida Podsiadło, którego zobaczymy na gali po raz pierwszy od 2018 roku, kiedy to odebrał dwie statuetki: za polski album oraz wydarzenie roku za „Małomiasteczkowego”.

Oprócz Podsiadływ wystąpią też: sanah, Ralph Kaminski, Agnieszka Chylińska, Mrozu, Katarzyna Nosowska, Vito Bambino, Margaret, SB Maffija, Tomasz Makowiecki i Natalia Szroeder.

Artystom na scenie towarzyszyć będzie dwudziestoosobowa orkiestra, a większość utworów usłyszymy w całkowicie nowych aranżacjach. Za oprawę w stylistyce polskiej muzyki rozrywkowej lat 70. odpowiada dyrektor muzyczny gali – Kuba Galiński.

Podobnie jak w ubiegłym roku, cała transmisja telewizyjna, wraz z piosenkami, będzie tłumaczona symultanicznie na język migowy.

Bestsellery Empiku 2023. Gdzie oglądać?

Transmisja w TVN rozpocznie się o godz. 20.15, a pół godziny wcześniej wystartuje streaming online na profilach Empiku na Facebooku, YouTube i TikToku. Internauci zobaczą dodatkowo relację zza kulis, wywiady, komentarze na gorąco i występy muzyczne.

