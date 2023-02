Córka Eminema zaręczona! Hailie Jade Mathers pokazała romantyczne zdjęcia

Eminem podbił światowy show-biznes lata temu. Swoje najgłośniejsze hity tworzył w latach 2000-2005. Potem zrobił sobie kilkuletnią przerwę w karierze, a ludzie plotkowali, że już nigdy nie wróci do rapu. Stało się jednak inaczej, bo już w 2009 roku mówił, że pracuje nad kolejnymi utworami i „cały czas jest w studio”. – Przez jakiś czas nie chciałem wracać do studia... Przechodziłem wtedy przez sprawy osobiste. Teraz z nich wychodzę i jest dobrze – mówił. Teraz za to będzie miał powody do świętowania. Jego córka właśnie się zaręczyła.

Córka Eminema zaręczyła się

Hailie Jade nie poszła w ślady ojca, a została za to influencerką. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 3 miliony osób. Teraz wszyscy jej fani mają okazję cieszyć się z radosnej nowiny – córka Eminema ogłosiła właśnie, że się zaręczyła i pokazała romantyczne zdjęcia.

„Zwykłe podsumowanie weekendu. 4.02.2023. Kocham cię Evan McClintock” – napisała Hailie Jade Mathers na Instagramie.

Na zdjęciach możemy zobaczyć, jak ukochany Hailie klęka przed nią i prosi ją o rękę. Widać też okazały pierścionek zaręczynowy. Pod fotografiami posypały się gratulacje.

Hailie Jade Mathers ma już 27 lat i zawsze była „siłą napędową” oraz „inspiracją” swojego znanego taty. W wywiadach wprost przyznawał, że to właśnie dzięki niej miał siłę tworzyć. – Hailie była moją główną inspiracją, zwłaszcza kiedy się urodziła, a ja nie byłem sławny, nie miałem pieniędzy i nie miałem gdzie mieszkać. Zastanawiałem się wtedy „jak ja ją wychowam” i to dało mi motywacje do działania. Ona zawsze była moją siłą napędową – mówił Eminem w rozmowie z MTV.

