Nie żyje Lisa Loring. To ona jako pierwsza wykonała na ekranie taniec Wednesday

Lisa Loring jako pierwsza nadała kultowej bohaterce charakter, którym inspirowały się jej następczyni. W serialu „Rodzina Addamsów” grała w latach 1964-1966, a na ekranie towarzyszyli jej między innymi Carolyn Jones, John Astin, Ted Cassidy czy Jackie Coogan.

Nie żyje Lisa Loring, pierwsza telewizyjna Wednesday Addams

Informację o śmierci Lisy Loring podała jej rodzina. Aktorka zmarła w sobotę wieczorem 28 stycznia w otoczeniu swojej rodziny. Wiadomo, że Loring doznała udaru mózgu. Miała 64 lata. „Odeszła spokojnie, trzymając za dłonie swoje córki” – przekazała jedna z nich w rozmowie z „Variety” .

Bliska przyjaciółka Loring, autorka Laurie Jacobson, napisała na Facebooku, że aktorka doznała „rozległego udaru spowodowanego paleniem papierosów i wysokim ciśnieniem krwi”. Była podłączona do aparatury podtrzymującej życie przez trzy dni. „Jest osadzona w gobelinie popkultury i na zawsze pozostanie w naszych sercach jako Wednesday Addams” – czytamy.

Loring była pierwszą telewizyjną Wednesday Addams. Niedawna adaptacja Netfliksa w Jennną Ortegą w roli głównej przypomniała taniec, inspirowany ruchami Loring z oryginalnej wersji. Gdy taniec zyskał popularność w sieci, głównie na TikToku, Ortega podziękowała pierwszej serialowej Wednesday za inspirację.

Lisa Loring. Co robiła po wcieleniu się w rolę Wednesday Addams?

Loring urodziła się w Wyspach Marshalla w 1958 roku. Później przeniosła się z matką na Hawaje, a następnie do Los Angeles. Zaczęła pracować jako modelka, mając zaledwie 3 lata. Pierwszą rolę w telewizji zagrała jako dziecko w „Dr. Kildare”. Po tym jak wcieliła się w Wednesday Addams posypały się propozycję. Przez wiele lat grała w „The Pruitts of Southampton” czy „As the World Turns”. W tym samym czasie grała w slasherach późnych lat 80. i pracowała jako wizażystka na planach filmów dla dorosłych. Tam poznała swojego męża Jerry'ego Butlera. Wspólnie mieli dwie córki Marianne i Vanessę. Rozwiedli się w 1992 roku.

