Halejcio w ogniu krytyki. „Wpędzasz nastolatki w kompleksy”

Klaudia Halejcio gra od czwartego roku życia. Znamy ją z seriali takich jak „Złotopolscy”, „Pierwsza miłość”, „Przepis na życie” czy „Hotel 52”. Brała też udział w programach „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” czy „Dance Dance Dane”. Prywatnie, od 2020 roku związana jest z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, z którą ma córkę Nel (ur. 2021).

Halejcio pisze o „zbędnych kilogramach”. Internauci są wściekli

32-latka jest bardzo aktywna na swoim Instagamie. Codziennie dodaje stories i posty, w których w zabawny sposób dzieli się z fanami swoim życiem. Jeden z ostatnich postów aktorki wywołał w sieci burzę. Halejcio chciała zareklamować sportowe ubrania jednej z sieciówek i stwierdziła, że zaczyna wdrażać plan „zbędne kilogramy żegnam”. „Ciężko się zmotywować do ćwiczenia, ale kilka dni z dobrym jedzeniem robi swoje. Ilość luster w moim domu nie pomaga. Zatem wróciłam i już planuje rozpoczęcie wdrożenia planu: ZBĘDNE KILOGRAMY ŻEGNAM” – stwierdziła.

W komentarzach rozpętała się burza. „Uwielbiam jak mega szczupłe osoby narzekają na »zbędne kilogramy«”; „Jak młode dziewczyny mają nie wpadać w kompleksy, skoro influ z tyloma obserwującymi wstawia zdjęcie swojej szczupłej sylwetki i mówi o walce ze zbędnymi kilogramami?”; „Zbędne kilogramy? Gdzie? Bo nie widzę”; „Pisanie takich głupot niestety nie pomaga zakompleksionym nastolatkom, właśnie z takich postów biorą sie problemy z postrzeganiem siebie”; „Kobieta z wyglądem mieszczącym się w tzw kanonie, wpędza nastolatki w kompleksy, prężąc się w stroju sportowym z sieciówki, który po jednym praniu nadaje się do kosza”; „Promuj zdrowie, a nie pisz o zbędnych kilogramach” – piszą ludzie pod postem.

Halejcio: Raz jestem szczupła, raz ulana

Halejcio postanowiła się bronić. Stwierdziła, że na zdjęciu jej ciało wygląda znacznie lepiej niż w rzeczywistości. „No dobra, zgrabnie tu wyglądam! Ale nie jest tak kolorowo, bo niestety powinnam ćwiczyć ze względu na moje zastoje wody, ciało mi puchnie i raz jestem szczupła, a raz ulana – to idzie się przyzwyczaić.... ale najgorsze jest to, że u mnie wiąże to się z bólem i nit nie jest w stanie mi pomóc. Ruch przynosi ulgę... a ja jestem trochę leniuchem” – stwierdziła.

Czytaj też:

Critics' Choice Awards 2023. Film „Wszystko wszędzie naraz” wielkim wygranym!Czytaj też:

Gwiazdy narzekają na niskie emerytury. Na jakie kwoty mogą liczyć?